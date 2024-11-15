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业内：践行新发展理念 推进流域水治理现代化

2024年11月15日17:00 | 来源：人民网
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人民网北京11月15日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，太湖流域水治理国际会议日前在江苏省无锡市举办。大会紧扣当前水治理管理新要求，充分展示太湖流域水治理实践与成效，分享国际国内先进经验和技术成果，搭建太湖流域水治理全过程创新链条交流平台，为实施长江经济带发展、长三角一体化发展等国家战略提供科技支撑。

南京水利科学研究院院长戴济群表示，太湖流域地处长江经济带、长三角一体化发展国家战略的交汇地带，是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。独特的平原河网为流域经济社会发展提供了良好的水利条件，也决定了流域防洪、水资源、水环境等问题的复杂性、艰巨性和长期性。改革开放以来，流域管理机构、地方水利部门、科研院所、高校、科技企业等多方精诚合作，流域综合治理工程布局进一步完善，防洪供水保障能力持续提升，水环境质量明显改善，太湖富营养化趋势得到有效遏制。

“近年来，太湖治理坚持从根上治从源头控，由水到岸筑牢生态屏障。水环境综合治理成效显著，鱼翔浅底、飞鸟栖息、水草缤纷的和谐图景在现在的太湖已屡见不鲜。”水利部国际合作与科技司原一级巡视员李戈认为，河湖治理作为长三角发展的一个战略支撑，不仅是一个地区性的环境问题，更是全球可持续发展的重要议题。联合国可持续发展2030年涉水目标中将河湖的生态环境作为重要内容予以考虑，气候变化又给我们河湖治理提出了新的挑战。应对挑战和问题，一方面要不断探索，进行技术创新改革。另一方面，需要加强国际合作，共同探索更加科学、高效、可持续的治理路径。不仅要同发达国家，也要同广大的发展中国家加强合作，开展联合研究，技术交流和能力建设等多个领域的合作，为地球家园贡献智慧和力量。

本次大会还设置6个平行会议和1个青年会场，并汇聚来自水利、环境、生态、信息化、智慧水利等多个领域的29家展商，促进跨行业、跨领域交流借鉴，实现资源共享和优化配置。

(责编：王仁宏、吕骞)
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