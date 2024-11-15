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日前，陕西省延安市宝塔区薛张小流域水土保持项目碳汇交易签约仪式在延安举行。此次交易转让水土保持碳汇量15.1万吨，金额543.6万元，平均每吨36元。

“这是陕西省首单水土保持项目碳汇交易，也是目前全国水土保持项目碳汇交易量最大、金额和单价最高、‘买碳’企业最多的一单！”提起这笔交易，延安市水务局副局长张永峰难掩兴奋。

如何让绿水青山变成青山银山，让生态产品的价值实现转换？陕西省持续推进黄土高原地区水土保持工作，积极探索利用水土保持项目碳汇“小切口”，实现生态产品转换的突破与价值跃升。

“我们先后实施了国家水土保持重点建设工程、坡耕地水土流失综合治理、淤地坝拦沙工程建设等多项国家重点水土保持项目，累计治理水土流失面积8万平方公里，建设淤地坝3.42万座，水土保持相关项目累计建设梯田480万亩。”陕西省水利厅水土保持处副处长李长保告诉记者，通过修梯田、种林草、打淤地坝等水土保持措施可以改善土壤质地、增加植被，把更多碳以有机物的形式固定在植物和土壤中，可实现“固碳、减排、增汇”，契合了国家“双碳”战略思路目标。

2021年10月，国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》提出实施“碳达峰十大行动”，将水土流失综合治理纳入碳汇能力巩固提升行动。之后，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强新时代水土保持工作的意见》，明确提出加强水土保持碳汇能力的基础研究和科技攻关。

“加强水土保持碳汇研究，探索开展水土保持碳汇交易恰逢其时。”陕西省水利厅副厅长宇涛说，陕西省从2023年开始深化水土保持碳汇能力研究，委托西北农林科技大学、西安理工大学等积极开展水土保持碳汇方法学研究。今年，将水土保持碳汇交易作为一项重要工作积极推进。

碳汇量确定了，如何开展交易？业内人士认为，探索交易模式、为今后常态化交易铺路是试点的意义所在。

记者了解到，通过探索“平台开发备案、部门协调促成、企业自愿购买、收益回馈治理”的水土保持项目碳汇交易模式。延安市宝塔区水务环保有限公司为出让方，选定延安水务环保集团有限公司、延安能源化工（集团）有限责任公司、陕西杨凌绿诚生态技术咨询有限公司为受让方，交易碳汇量15.1万吨，交易金额543.6万元。

作为参与此次碳汇交易的唯一民营企业，陕西杨凌绿诚生态技术咨询有限公司总经理曹少波表示：“我们看好这个机遇，也非常看好水保持碳汇的前景。”

交易完成后，资金的管理使用是各方十分关心的问题。“用之于民、成果共享是我们在开展这项工作之初就达成的共识。”延安市宝塔区水务局局长王超说，延安市宝塔区政府、宝塔区水务局共同监督，明确项目收益全部用于薛张小流域水土保持功能巩固提升、乡村振兴建设以及村民创收共富等，努力为当地生态环境改善和经济发展注入新动能。

“我们正在征求流域内4个行政村村民的意见，大家提出可以将资金用于林分改造、乡村绿化、产业支持等方面。”延安市宝塔区水务环保有限公司副总经理贺瑞照说，我们下一步会将这些意见进行汇总整理、形成方案，由区政府审批同意后再拨付使用这笔水土保持碳汇交易资金。

日前，水利部、国家发展改革委、中国人民银行联合印发了《关于建立健全生态清洁小流域水土保持生态产品价值实现机制的意见》（以下简称《意见》），旨在建立健全水土保持生态产品价值实现机制，推动水土保持高质量发展。

“下一步，我们将持续探索水土保持碳汇开发与交易的途径和机制，加强淤地坝、坡耕地治理等碳汇基础研究和关键技术攻关，探索生态价值转换实现途径，推动生态‘颜值’变‘产值’，为助力国家‘双碳’目标实现提供更多的‘陕西经验’。”宇涛说。

(责编：王仁宏、吕骞)

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