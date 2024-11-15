证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》
2024年11月15日20:47 | 来源：新华社
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证监会11月15日宣布，为进一步引导上市公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报，证监会制定了《上市公司监管指引第10号——市值管理》，自发布之日起实施。
指引要求上市公司以提高公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。指引明确了上市公司董事会、董事和高级管理人员等相关方的责任，并对主要指数成份股公司制定市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。同时，指引明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。（记者刘慧、刘羽佳）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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