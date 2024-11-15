15日10时许，重庆团结村中心站。

X8083次中欧班列从站台缓缓驶出，满载电子信息产品、汽车整车及零配件、机械工业配件、家用电器等货物，驶向德国杜伊斯堡。

第10万列！中欧班列，这支“钢铁驼队”，交出又一份亮眼成绩单。

从0到10万列，中欧班列跑出发展“加速度”，助推我国内陆地区高水平对外开放，为沿线国家创造发展新机遇，成为高质量共建“一带一路”的生动例证，正加速驶向合作共赢的美好未来。

从0到10万列，乘“一带一路”东风快速成长

列车轰鸣，汽笛声声。

走进重庆团结村中心站，映入眼帘的是一个个印有“中欧班列”图标的深蓝色集装箱，橙黄色的吊车正在忙碌作业。

2024年11月15日，第10万列中欧班列——X8083次中欧班列（重庆—杜伊斯堡）在重庆团结村中心站准备发车。新华社记者 王全超 摄

与此同时，从成都、西安、郑州等城市，一列列满载货物的中欧班列缓缓驶出，奔向遥远的欧洲。

回望千年，连接亚欧的著名商路——丝绸之路上，络绎不绝的商贸驼队，见证着“使者相望于道，商旅不绝于途”的辉煌。

古有丝绸之路商贸驼队，今有中欧班列“钢铁驼队”。

2024年11月15日，第10万列中欧班列——X8083次中欧班列（重庆—杜伊斯堡）在重庆团结村中心站等待发车（无人机照片）。新华社记者 唐奕 摄

2013年，我国提出“一带一路”倡议。乘此东风，中欧班列应运而生，跑出发展“加速度”——

国铁集团数据显示，中欧班列开行万列所需时间由开行之初的90个月缩短为6个月；从2016年统一品牌至2023年，中欧班列年开行数量由1702列增加到超1.7万列。

从0到10万列，中欧班列已成长为具有强大辐射力、带动力和影响力的国际物流品牌。

2024年11月15日，第10万列中欧班列——X8083次中欧班列（重庆—杜伊斯堡）从重庆团结村中心站开出（无人机照片）。新华社记者 王全超 摄

服务网络快速拓展。中欧班列已从开行之初的单一线路成长为基本覆盖亚欧全境的物流网络。国内，铁路部门已铺画时速120公里图定中欧班列运行线93条，联通125个城市；国外，中欧班列已通达25个欧洲国家的227个城市以及11个亚洲国家的100余个城市。

运行质量稳步提升。中欧班列货物品类已达53大类5万余种，高附加值货品占比逐年提升；中欧班列年运输货值由2016年的80亿美元增长到2023年的567亿美元，今年以来运输货值已达580亿美元。

2024年8月20日，出境的中欧班列在中国铁路哈尔滨局集团有限公司内蒙古满洲里站内整装待发（无人机照片）。新华社发（黄旭 摄）

服务保障不断优化。国铁集团在中欧班列沿线14个国家建立铁路集装箱还箱点107个，成立中欧班列客服中心；上线中欧班列门户网站，构建起“一站式”综合服务平台，为全球客户提供境内外全程保险、货物信息追踪、物联网集装箱等特色服务。

“中欧班列见证着高质量共建‘一带一路’不断走深走实。”北京大学国际关系学院教授翟崑说。

跨越山河，在合作共赢中创造发展新机遇

看着驶出站台的中欧班列，力帆科技（集团）股份有限公司通机国际销售部总监康钦彬格外感慨：“我们是中欧班列的首批客户，班列破解了我们的物流难题。”

“10多年前，重庆产品出口要么向东经沿海地区‘漂洋过海’，但时间过长；要么通过空运，但成本过高。”康钦彬说，中欧班列开通后，公司的产品运至东欧地区的时间缩短50%以上，在当地站稳了脚跟。

2024年3月7日，中欧班列（越南·河内——中国·西安——匈牙利·布达佩斯）跨境公铁联运班列在西安国际港站准备发车。新华社记者 李一博 摄

10余年来，这支“钢铁驼队”穿越崇山峻岭、戈壁沙海，助推内陆地区高水平对外开放。

依托中欧班列，内蒙古乌兰察布实现进出口贸易及相关产业快速增长，成为当地经济增长的新引擎；江西赣州国际陆港“带货”能力显著增强，推动赣州市南康区家具产业集群年产值从建港前的百亿元增长到2023年的2700亿元；成渝地区加快崛起为电子信息、新能源汽车、装备制造等产业基地……

2024年8月9日，一列中欧班列驶出黑龙江同江北站（无人机照片）。新华社发（吴雨南 摄）

合作共赢，休戚与共。中欧班列也给沿线国家创造出发展新机遇。

每周，一列列搭载着欧洲商品的中欧班列从荷兰发车，穿越山河，向东前行，抵达我国口岸。

荷兰物流企业新丝绸之路物流公司医疗保健运输销售主管杰夫·莫莱纳尔斯接受记者视频采访时说：“我们运输的药物等产品对时效、温度的要求很高，中欧班列对我们非常重要。”

“企业平均每周通过中欧班列运输20余个控温集装箱的货物。”莫莱纳尔斯说，中欧班列能同时满足企业开拓欧洲和亚洲市场的需求，为荷兰医药企业带来发展新机遇。

如今，德国的汽车、波兰的牛奶、荷兰的奶酪、哈萨克斯坦的面粉……越来越多的班列沿线国家商品共享中国市场红利。

这是2024年5月27日拍摄的德国汉堡-比尔韦尔德DUSS货运场站，德国汉堡是中欧班列在欧洲的重要站点。新华社记者 任鹏飞 摄

沿着中欧班列的行驶路线，新的物流、工业、商贸中心在亚欧大陆上不断涌现。

在哈萨克斯坦，建在粮食产区北哈州的爱菊农产品物流加工园区与中欧班列形成联动，进一步扩大哈萨克斯坦农产品出口规模；在德国杜伊斯堡港，中欧班列吸引了上百家物流企业落户，创造出2万多个就业机会……

2024年2月1日，在陕西西安，消费者在“中欧班列（西安）进口商品年货节”上挑选哈萨克斯坦粮油产品。新华社记者 李一博 摄

“对内，带动我国内陆地区高水平开放，对外，让发展红利更好惠及沿线各国人民，中欧班列充分体现了‘一带一路’共商共建共享原则。”重庆市综合经济研究院院长丁瑶说。

奋力奔跑，驶向更加美好的未来

11月13日，一列满载新能源汽车的中欧班列驶出成都国际铁路港。

与传统中欧班列线路不同，这趟列车将在哈萨克斯坦阿克套港换装后，换乘轮渡穿过里海，然后经铁路、公路联运运抵格鲁吉亚第比利斯。这是今年7月3日开行的中欧跨里海直达快运线路。

这是2022年9月2日在哈萨克斯坦北哈萨克斯坦州拍摄的爱菊农产品物流加工园区（无人机照片）。新华社发（奥斯帕诺夫 摄）

货运量剧增、境外物流环境多变，中欧班列也面临着考验：订舱开始紧张，沿线口岸压力增大……

推动中欧班列高质量发展，需要攻坚克难的韧性和创新突破的魄力。中欧跨里海直达快运线路，正是一次有益尝试。

如今，更多积极的变化正在发生——

多式联运短板加速补齐。沿线国家不断完善基础设施，加大资金投入，提升运输效率。今年以来跨里海中欧（亚）班列同比增长24倍，成为中欧班列新的增长点。

9月底，阿拉山口站新建综合查验场建成投用，阿拉山口站准轨、宽轨接运能力分别提升15%和30%。结合扩能改造工程，阿拉山口站完善运输组织方案，压缩非作业时间，充分释放运输潜力。

2024年5月25日，在新疆阿拉山口站宽准轨编组场，出入境中欧班列集结等待出发（无人机照片）。新华社发（于晖 摄）

“从单一线路到‘畅通高效、多向延伸、海陆互联’的立体国际贸易运输网络，中欧班列让亚欧交通畅行无阻。”格鲁吉亚国家铁路公司总经理戴维·佩拉兹说。

服务能力加快提档升级。今年6月，中欧班列（重庆－杜伊斯堡）成功实现全程时刻表班列双向贯通。

这是2024年9月24日在德国杜伊斯堡拍摄的杜伊斯堡港一角。新华社记者 孟鼎博 摄

“全程时刻表中欧班列的开行，有效解决了以往班列途经各国时运行时间不确定、无效停留多等问题。”国铁集团货运部副主任董晖介绍，当前全程时刻表中欧班列已涵盖重庆、西安、成都、义乌、武汉、广州至德国杜伊斯堡、波兰罗兹等线路。全程时刻表中欧班列使得沿线客户对运输时效有了稳定预期，吸引了大量高附加值货源，平均每柜货值较普通中欧班列提升41%。

产品供给正进一步丰富完善。近年来，新能源汽车、邮政物资、跨境电商、冷链等特色班列，构建起中欧班列多元化产品体系。

2021年6月8日，满载茶叶及茶产品的中欧班列从浙江义乌西站启程。新华社发（龚献明 摄）

同时，铁路等部门大力开展科研攻关，解决一系列重点产品运输难点：研发独立蓄热控温集装箱、破解新能源汽车和消费型锂电池铁路运输安全难题……

“秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，中欧班列将朝着更高质量、更好效益、更加安全的方向发展，为促进我国外贸发展、服务高水平对外开放提供有力运输服务保障。”董晖说。

文字记者：赵宇飞、樊曦、李晓婷、李力可

视频记者：李爱斌、汪奇文、赵小帅、沙青

海报设计：李梦帆

统筹：周文林、戚文娟、王洁、王文源

(责编：袁勃、赵欣悦)

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