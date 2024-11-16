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我国累计培育专精特新“小巨人”企业1.46万家

2024年11月16日00:18 | 来源：新华网
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新华社广州11月15日电（记者 胡林果）截至目前，我国累计培育专精特新中小企业超过14万家、专精特新“小巨人”企业1.46万家，形成300个中小企业特色产业集群；累计建立20多个中小企业领域双多边对外合作机制，设立15个中外中小企业合作区。2023年，我国日均新设企业2.7万户，中小企业总数超过5700万户。

这是记者从15日在广州开幕的第十九届中国国际中小企业博览会上了解到的。

大会开幕式上，启动了“一月一链”中小企业融资促进全国行活动，发布了《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027）》和2024年度大企业技术创新需求榜单，组织47家产业链链主企业与专精特新中小企业签署合作协议，意向采购金额达近千亿元。

本届博览会由工业和信息化部主办，会期4天，设立主题展和专业展，总展位数近2800个，以“加强合作，扩大交流，互利共赢，携手发展”为主题，同期举办网上中博会、中小企业数字化“链式”转型、中小企业产业集群对接活动、中小企业国际科技成果对接活动等配套活动。

中国国际中小企业博览会自2004年举办以来，致力于为中小企业搭建“展示、交易、交流、合作”平台。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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