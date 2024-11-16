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尺素金声丨“三个回升、两个稳定、一个提振”，10月份经济数据带来“底气和信心”

2024年11月16日02:02 | 来源：人民日报客户端
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市场销售、服务业和进出口明显回升，工业和投资稳定增长、就业和物价保持稳定，市场信心得到提振……

11月15日，备受瞩目的10月份中国经济运行情况发布，国家统计局新闻发言人用“三个回升、两个稳定、一个提振”作了概括。

10月份，一系列存量政策和增量政策协同发力、持续显效，高质量发展扎实推进，积极因素累积增多，国民经济运行稳中有进、稳中有升,为我们完成全年发展预期目标带来更加充足的“底气和信心”。

透过“三个回升”，可以看到中国经济的热度逐步升温——

市场销售稳定增长。“原价999元，享受15%的以旧换新补贴，只花不到850元。碰上‘双11’，商家还送了礼品。”趁着购物节，江西鹰潭市居民熊敏购置了一台波轮洗衣机。今年，家电行业“金九银十”成色十足，10月份高能效等级家电零售额同比实现两位数增长。受消费品以旧换新等政策带动，10月份我国社会消费品零售总额同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点。

服务业回升势头明显。金融业、房地产业、批发和零售业生产指数均出现明显回升。10月份，服务业生产指数同比增长6.3%，增速比上月加快1.2个百分点，连续两个月加快。

外贸出口展现韧性。11月4日，广交会在广州落幕，到会境外采购商数量创历史新高，出口意向成交额达249.5亿美元，较上届又有所增长。在今年全球贸易增长趋缓的背景下，我国货物贸易竞争优势持续显现。10月份，货物进出口总额同比增长4.6%，比上月加快3.9个百分点；其中出口增长11.2%，加快9.6个百分点。

透过“两个稳定”，可以看到中国经济的底盘愈发坚实——

11月14日，新能源汽车年产1000万辆达成，中国成为全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。只用6年，中国新能源汽车产业实现从年产百万辆到千万辆的跨越。单看10月份，新能源汽车产量同比增长48.6%，国内零售渗透率连续4个月突破50%。

不只是新能源汽车。“永庆号”盾构机顺利下线，首颗海洋盐度探测卫星成功发射，C929客机首家用户框架协议签署……眼下，新质生产力蓬勃发展，实体经济越来越壮实。10月份，规模以上工业增加值同比增长5.3%，继续保持较快增长。尤为值得注意的是，制造业升级发展态势明显，10月份高技术制造业增加值同比增长9.4%，明显快于全部规模以上工业。

工业底盘稳，投资增势也好。1至10月，固定资产投资同比增长3.4%，连续3个月保持在3.4%的增长水平，显示出投资增长稳定性增强，为经济稳中有进发挥了重要作用。

工业和投资稳定增长的同时，就业和物价也保持稳定。10月份全国城镇调查失业率为5%，比上月回落0.1个百分点；扣除食品和能源之外的核心CPI同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，呈现出积极变化。

透过“一个提振”，可以看到宏观政策的有力有效——

房地产市场表现尤为明显。取消或调减限购，取消限售，取消限价，下调首付比例和房贷利率，降低二手房交易税费成本，持续发挥房地产融资协调机制作用……随着“组合拳”接连落地，新房销售改善、二手房交易明显增加、市场活跃度提升，楼市呈现止跌企稳态势。1至10月份，全国新建商品房销售面积、销售额累计降幅比1至9月份继续收窄。自2007年以来，“银十”成交量首次超过“金九”。

资本市场也显著回暖。10月份，沪深两市股票成交量和成交额同比增长幅度都在1.5倍左右，增速回升幅度之大，为今年以来首次。

楼市股市交易活跃，直观体现了一揽子增量政策的务实管用。扩内需，加快推进“两重”“两新”，1万亿元超长期特别国债全部下达；防风险，打出化债“组合拳”为地方减负担、增动能；优环境，推进民营经济促进法立法，建立支持小微企业融资协调机制……一揽子增量政策紧扣焦点难点，强化宏观政策逆周期调节，体现出很强的针对性、有效性。随着一系列存量政策和增量政策协同发力、持续显效，中国发展的活力和动力还将进一步释放。

主要指标持续回升、宏观政策有力有效，为市场信心不断增强提供了有力支撑。看经营主体预期，10月份制造业PMI为50.1%，自今年5月份以来首次回升到扩张区间；看消费者预期，10月份消费者信心指数比上月回升1.2个百分点，为连续6个月回落之后首次回升；看国际社会预期，高盛、野村证券、瑞银证券等国际机构近期纷纷上调中国经济增长预期，表示看好中国经济发展前景。

10月份经济数据发布这天，离2024年只余一个半月时间。

客观来看，热度逐步升温、底盘愈发坚实、宏观政策有力有效的中国经济，一定会不断巩固和增强回升向好态势。

主观上讲，我们也务必干字当头、众志成城, 进一步抓紧抓实经济工作，努力实现全年经济社会发展目标。

“中国发展前景是光明的，我们有这个底气和信心。”

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(责编：袁勃、赵欣悦)
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