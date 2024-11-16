浙江省丽水市龙泉市溪头村景色。

张有钢摄（新华社发）

四川省阿坝藏族羌族自治州理县桃坪村桃坪羌寨景色。

新华社记者 王 曦摄

柳暗花明又一“村”。

11月15日，从地球另一端的哥伦比亚卡塔赫纳传来好消息：在此举行的联合国旅游组织执行委员会第122次会议公布2024年“最佳旅游乡村”名单，我国申报的7个乡村入选，成为本届入选最多的国家。

云南阿者科村、福建官洋村、湖南十八洞村、四川桃坪村、安徽小岗村、浙江溪头村、山东烟墩角村——新入选的7个“最佳旅游乡村”，与此前入选的8个乡村一道，共同成为中国乡村的“世界级代表”。

中国也凭借这15个乡村，成为拥有“最佳旅游乡村”总数最多的国家。

“令人振奋！”负责申报工作的文化和旅游部工作人员欣慰地说，“昔日默默无闻的村庄，如今站上国际舞台，中国乡村的蝶变引起了世界关注。”

小小乡村，何以惊艳世界？

从内陆到沿海，从高原到平原，从东部到西部，此次入选的7个乡村，在地域、文化、发展模式上具有较强的代表性，充分反映了中国乡村旅游发展成就。

人们在这里洞见绿色中国。

祖国西南，云南省红河哈尼族彝族自治州生机盎然，阿者科村就坐落于这里的世界文化遗产哈尼梯田核心区。

千百年来，阿者科村村民探索出由森林、水系、村寨、梯田“四素同构”的生态环境资源利用方式，创造出“与自然共生”的生产生活方式和文化表现形式。这份和谐之美，如今也成为引人入胜的旅游资源。

东部沿海，烟墩角村所在的山东省威海市荣成市，是亚洲最大的天鹅越冬栖息地。以石为墙、海草为顶，海滨村民与海洋环境互动共生，烟墩角村天鹅、海草房等自然文化资源与乡村旅游深度融合发展，定格人与自然和谐共生美好画面。

人们在这里品味文化中国。

圆墩墩的福建土楼，你一定不陌生。位于福建省漳州市南靖县的官洋村，正是土楼文化、闽南文化、客家文化的“大观园”。

2008年“福建土楼”列入《世界文化遗产名录》后，官洋村改善和活化利用土楼内部环境与公共空间，土楼民宿、土楼农家乐等逐渐兴起。一批批旅游新业态应运而生，一批批“新土楼人”扎根于此，客家文化的时代生命力令人惊叹。

对于地处浙江省丽水市龙泉市的溪头村来说，它的“宝贝”是龙泉青瓷。

溪头村是龙泉青瓷烧制技艺的传承地。依托青瓷文化，这里建立了“不灭窑火”共富工坊，打造瓷源文化传承空间、现代艺术创作基地、瓷艺特色文化节庆等旅游品牌，吸引了国内外游客纷至沓来体验中华文化之美。

而对于四川省阿坝藏族羌族自治州理县桃坪村村民来说，羌族文化最令他们骄傲。

处于国家级羌族文化生态保护区核心区、茶马古道的重要节点，桃坪村特色鲜明的人文景观、民俗风情，吸引无数游客前来住寨子、品美食、赏民俗、买特产，各民族交往交流交融也因此不断深化。

人们在这里了解当代中国。

地处武陵山脉腹地的湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县双龙镇十八洞村，曾是一个深度贫困村。如今，这里因“‘精准扶贫’首倡地”之名引得游客纷至沓来。

独特的山、水、林、田、溪、洞等自然资源，被十八洞村转化成可供游客观赏和体验的旅游产品，为农民带来更多收入。当地还修缮苗族古民居，修葺古驿道，增设苗族文化体验业态……透过十八洞村，世界看到了中国乡村振兴新图景。

大名鼎鼎的小岗村，更是中国农村改革的主要发源地。

在乡村旅游发展过程中，小岗村大力发掘在地资源，活化利用凤阳花鼓和凤画等非遗资源、建立大包干纪念馆等展馆，因地制宜推动文化和旅游融合发展。改革开放精神融入发展血脉，小岗村彰显着当代中国乡村的精气神。

越来越多乡村令人神往。文化和旅游部数据中心乡村旅游分中心监测数据显示，2024年前三季度，全国乡村旅游接待人次为22.48亿，同比增加15.5%；接待总收入为1.32万亿元，同比增加9.8%。

文化和旅游部资源开发司有关负责人说，乡村地区丰富的农耕文化、非遗项目、文物古迹、传统村落、民族村寨，日益成为重要的旅游吸引物；发展乡村旅游也日益成为繁荣发展乡村文化，展现可信、可爱、可敬中国形象的重要方式。

乡村扎着中国的根，田园有中国人的乡愁。

入选联合国旅游组织“最佳旅游乡村”的一个个村庄，是中国乡村旅游蓬勃发展的缩影，也让世界看到真实、美丽的新时代中国。

（新华社北京11月15日电 记者徐壮）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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