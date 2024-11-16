城中村改造政策支持“扩围”
2024年11月16日05:10 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京11月15日电 （记者廖睿灵）住房城乡建设部、财政部近日联合印发通知，部署各地进一步做好城中村改造工作。通知要求，城中村改造政策支持范围从最初的35个超大特大城市和城区常住人口300万以上的大城市，进一步扩大到了近300个地级及以上城市。
通知明确，地级城市资金能平衡、征收补偿方案成熟的项目，均可纳入政策支持范围。
按照通知要求，这些城市符合条件的城中村改造项目均可以获得政策支持：纳入地方政府专项债券支持范围，开发性、政策性金融机构提供城中村改造专项借款，适用有关税费优惠政策，鼓励商业银行按照市场化、法治化原则提供城中村改造贷款等，确保项目顺利推进。
在推进城中村改造货币化安置方面，通知强调，各地要结合当地房地产市场形势，统筹考虑商品房的存量和增量，从实际出发，稳妥推进城中村改造货币化安置，城市危旧房改造可参照执行。
城中村改造是城市更新的重要内容。通知要求，各地要落实好城中村改造财税、土地、金融等支持政策，严格落实“一项目两方案”，即每个项目都要制定完备的征收补偿方案、资金平衡方案等。
(责编：赵欣悦、袁勃)
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