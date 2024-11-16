本报文昌11月15日电 （记者孙海天、刘诗瑶）据中国载人航天工程办公室消息：北京时间2024年11月15日23时13分，搭载天舟八号货运飞船的长征七号遥九运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射，约10分钟后，天舟八号货运飞船与火箭成功分离并进入预定轨道，之后飞船太阳能帆板顺利展开，发射取得圆满成功。后续，天舟八号货运飞船会与在轨运行的空间站组合体进行交会对接。

天舟八号货运飞船装载了航天员在轨驻留消耗品、推进剂、应用实（试）验装置等物资，并为神舟十九号航天员乘组送去蛇年春节的“年货”。

这次任务是我国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段后的第三次货运补给任务，是工程立项实施以来的第三十四次发射任务，也是长征系列运载火箭的第546次飞行。

《 人民日报 》（ 2024年11月16日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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