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“三个回升”因何来（子夜走笔）

祁嘉润
2024年11月16日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　10月份国民经济运行“成绩单”一经发布，社会各界高度关注。市场销售、服务业、进出口这三项经济指标明显回升，经济运行回升势头增强。

　　数据，体现出实打实的经济增长。

　　社会消费品零售总额同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点；服务业生产指数同比增长6.3%，增速比上月加快1.2个百分点；货物进出口总额同比增长4.6%，比上月加快3.9个百分点……

　　数据，显示出市场信心的大力提振。

　　看房地产市场，新房销售改善、二手房交易明显增加、市场活跃度提升；看资本市场，同样呈现显著回暖态势；从经营主体预期看，今年5月份以来制造业PMI首次回升到扩张区间；从消费者预期看，消费者信心指数连续6个月回落之后首次回升……

　　应当看到，回升的势头绝不是轻轻松松就能实现的，一份沉甸甸的“成绩单”得来不易。

　　从外部看，国际形势复杂严峻，全球经济复苏趋缓，主要经济体的货币政策陆续进入降息周期。同时，贸易保护主义、单边主义和地缘政治冲突交织，加大了世界经济运行的不确定性。

　　向内审视，国内经济正处在结构调整转型的关键期，传统增长动能和新兴增长动能接续转换在加速演进，发展面临的困难和挑战增多。

　　面对困难挑战，党中央科学决策，加大宏观调控力度，特别是9月26日中央政治局会议召开后，相关部门加力推出一揽子增量政策。各地各部门锚定目标、坚定信心、迎难而上，共同书写了这份充满“含金量”的答卷。

　　奋楫扬帆再出发。我们要继续贯彻落实好党中央决策部署，加大宏观调控力度，有效发挥各项政策效能，扩大国内需求，强化创新驱动，不断巩固增强经济回升向好势头，推动经济高质量发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月16日 04 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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