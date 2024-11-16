本报北京11月15日电 （记者李心萍、刘温馨）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：11月15日10时20分，随着X8083次中欧班列（重庆—德国杜伊斯堡）从重庆团结村中心站开出，中欧班列累计开行突破10万列，发送货物超1100万标箱、货值超4200亿美元。

2013年，随着共建“一带一路”倡议提出，中欧班列应运而生。2016年，中欧班列实现统一品牌。从2016年至2023年，中欧班列年开行数量由1702列增加到超1.7万列，增长近10倍。开行万列所需时间由90个月缩短为6个月。3月以来已连续8个月单月开行数量超过1600列。

中欧班列基本覆盖亚欧全境。在国内，时速120公里图定中欧班列运行线93条，联通125个城市。在边境，阿拉山口、霍尔果斯、二连浩特、满洲里、绥芬河、同江北六大口岸进出境中欧班列数量保持稳步增长态势。在境外，中欧班列已通达欧洲25个国家227个城市以及11个亚洲国家超过100个城市。

运行质量稳步提升。2017年，国内中欧班列运输协调委员会、七国铁路中欧班列运输联合工作组先后成立。目前，中欧班列回程、去程比例超过84%，实现每周“去7回6”。

服务能力提质升级。2022年10月起，中欧班列创新开行境内外全程时刻表班列，目前全程时刻表中欧班列每周稳定开行17列，平均每柜货值较普通中欧班列提升41%。中欧班列还开行企业定制化班列，推出新能源汽车等特色班列产品。

“带货”能力越来越强。目前，中欧班列货物品类已增至53大类5万余种，年运输货值由2016年80亿美元增长到2023年的567亿美元，今年以来运输货值已达580亿美元。

《 人民日报 》（ 2024年11月16日 04 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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