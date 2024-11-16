本报广州11月15日电 （记者王政、李刚）第十九届中国国际中小企业博览会15日在广州开幕。在本届博览会上，省区市专精特新展区参展企业总数达1177家，其中专精特新“小巨人”企业436家、省级专精特新中小企业858家，国家级制造业单项冠军企业62家。

工业和信息化部部长金壮龙说，近年来，中国中小企业积极应对环境变化，努力克服多重挑战，走出了一条专精特新发展路子，高质量发展取得显著成效。2023年日均新设企业2.7万户，中小企业总数超过了5700万户。截至目前，累计培育专精特新中小企业超过14万家，专精特新“小巨人”企业1.46万家，形成了300个中小企业特色产业集群。

目前，我国已累计建立20多个中小企业领域双多边对外合作机制，设立了15个中外中小企业合作区，成为中小企业对外开放合作的新高地。

中国国际中小企业博览会自2004年首次举办以来，已发展成为助力各国中小企业链接大市场、创造大商机、创新大合作、展示大舞台、促进大发展的重要平台。累计参展企业超过5.4万家，促成合同金额近1万亿元。本届博览会开幕式上，“一月一链”中小企业融资促进全国行活动正式启动，还举行了“广东省链条企业与专精特新中小企业签约仪式”等活动。

《 人民日报 》（ 2024年11月16日 04 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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