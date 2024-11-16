人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《移动互联网未成年人模式建设指南》发布

2024年11月16日08:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京11月15日电  （记者金歆）记者从国家互联网信息办公室获悉：为进一步强化未成年人网络保护，充分发挥未成年人模式在防范网络沉迷、优化内容建设方面的积极作用，营造更加健康安全的网络环境，国家互联网信息办公室近日发布《移动互联网未成年人模式建设指南》。

　　指南提出未成年人模式建设的整体方案，鼓励和支持移动智能终端、应用程序和应用程序分发平台等，共同参与未成年人模式建设，将分散的功能集成化，将分段保护一体化，筑牢未成年人网络保护的“三重防线”。

　　指南创新未成年人模式保护措施，推动时间、内容、功能等“三大优化”。时间管理方面，未成年人模式允许用户对每日上网时长进行总量限制；内容建设方面，首次提出分龄推荐标准，优先展示适龄内容；功能安全方面，在保障使用需求的前提下，推动便捷性和安全性双提升。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月16日 03 版）

(责编：孙红丽、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
天舟八号货运飞船与空间站组合体完成交会对接
　　人民网北京11月16日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，天舟八号货运飞船入轨后顺利完成状态设置，于北京时间2024年11月16日2时32分，成功对接于空间站天和核心舱后向端口。交会对接完成后，天舟八号将转入组合体飞行段。…
天舟八号货运飞船发射任务取得圆满成功
　　人民网北京11月15日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2024年11月15日23时13分，搭载天舟八号货运飞船的长征七号遥九运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射，约10分钟后，天舟八号货运飞船与火箭成功分离并进入预定轨道，之后飞船太阳能帆板顺利展开，发射取得圆满成功。后续，天舟八号货运飞船将与在轨运行的空间站组合体进行交会对接。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部