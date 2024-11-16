本报北京11月15日电 （记者金歆）记者从国家互联网信息办公室获悉：为进一步强化未成年人网络保护，充分发挥未成年人模式在防范网络沉迷、优化内容建设方面的积极作用，营造更加健康安全的网络环境，国家互联网信息办公室近日发布《移动互联网未成年人模式建设指南》。

指南提出未成年人模式建设的整体方案，鼓励和支持移动智能终端、应用程序和应用程序分发平台等，共同参与未成年人模式建设，将分散的功能集成化，将分段保护一体化，筑牢未成年人网络保护的“三重防线”。

指南创新未成年人模式保护措施，推动时间、内容、功能等“三大优化”。时间管理方面，未成年人模式允许用户对每日上网时长进行总量限制；内容建设方面，首次提出分龄推荐标准，优先展示适龄内容；功能安全方面，在保障使用需求的前提下，推动便捷性和安全性双提升。

《 人民日报 》（ 2024年11月16日 03 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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