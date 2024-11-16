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北部湾国际邮轮母港正式开港首航

2024年11月16日08:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为即将执行本次首航任务的“蓝梦之歌”号邮轮。
　　新华社记者 周 华摄

　　本报南宁11月15日电  （记者庞革平）11月15日，北部湾国际邮轮母港开港首航仪式在广西北海举行，1000多名游客将从北海乘坐“蓝梦之歌”号邮轮前往越南下龙湾，开启为期三天两晚的“海上黄金之旅”。北部湾国际邮轮母港的正式启用，将有力推动广西邮轮旅游产业链建设，拓展出入境旅游市场。

　　北部湾国际邮轮母港是交通运输部规划布局的全国12个邮轮始发港之一，配备两个邮轮码头泊位、客运中心和候船风雨廊桥等设施，于今年6月通过口岸开放验收。

　　据了解，北部湾港集团旗下广西北部湾邮轮码头有限公司、下龙太阳有限公司、广西旅发旅行社集团以及上海蓝梦国际邮轮股份有限公司签署了四方战略合作协议，积极拓展“邮轮+”旅游产品及周边服务，开拓国内外邮轮航线。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月16日 03 版）

(责编：孙红丽、杨迪)
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