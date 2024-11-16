原标题：中国煤科煤科总院携多款新技术新装备亮相2024中国国际应急管理展览会

11月13－15日，在北京国家会议中心举办的2024中国国际应急管理展览会上，中国煤科煤炭科学研究总院展示了多项矿山应急和智能化新技术及新装备，受到国内外观众的广泛关注。煤炭科学研究总院院长王海军受邀参加展会开幕式。

本届展览会由应急管理部国际交流合作中心主办，旨在推动先进技术装备应用和推广，强化科技创新引导作用，提升应急管理现代化水平，服务“一带一路”自然灾害防治和应急管理国际合作机制发展壮大，促进应急管理科技装备供需对接和国际交流合作，助力国际应急管理能力建设。

煤炭科学研究总院自1957年建院以来，始终以引领煤炭科技进步为初心使命，持续强化安全生产科技支撑，承担了主导煤炭工业技术革命的“国家队”使命和责任，助推矿山行业高质量发展。本次展览集中展示了煤科总院在矿山安全和人工智能领域的最新成果，显示了煤炭科学研究总院的硬核实力。

参展亮点一：煤矿安全智能预警与应急平台

煤矿安全智能预警与应急平台，紧密围绕“智慧矿山”建设要求，实现灾害精准感知、高效监测、智慧防控、智能决策。平台基于“煤智云”总体架构和“太阳石矿山大模型”，聚焦矿井水灾、火灾、瓦斯、煤尘爆炸及冲击地压等六大灾害，构建安全监测、风险预警、风险防控和应急指挥四项核心应用。

参展亮点二：太阳石矿山大模型

“太阳石矿山大模型”全面汇集9大类85小类21万＋种安标国家矿用产品、70年来68种煤炭领域期刊、6．8万余路视频、百亿条传感和全行业海量专业报告等近千亿数据，涵盖了煤矿生产、安全、机电、环境和管理等领域，具备面向行业场景可靠认知能力，提供可信安全的高效认知服务，是煤炭产业数字化智能化绿色化转型发展的核心产品。

基于“太阳石矿山大模型”研发了“矿山知行”“矿山百通”“矿山中控”“矿山视巡”。其中，“矿山知行”提供由数据接入到模型发布的运行底座能力、面向用户需求的敏捷交互能力、聚焦价值创造的功能一览界面。“矿山百通”具备智能问答、AI伴读和辅助写作等专精能力，专注为煤炭行业从业者提供权威可信的知识服务。“矿山中控”致力于为煤矿行业提供涵盖生产监控和运营决策的工业互联网一体化解决方案，该成果支持百余种设备通讯协议，可接入数十万点数据，预置10余种大模型通用时序算法和40余种视觉计算模型。“矿山视巡”内置40多种AI视觉算法模型，全面覆盖煤矿采、掘、机、运、通、排水等100多种复杂算法场景，通过“云－边－端”协同模式，实现对井下作业的深度洞察和精准预警。

参展亮点三：多款矿山单兵智能装备

面向煤矿工人职业健康和穿戴智能化需求，在碳纤维新材料技术大幅减重的基础上，煤科总院开发出具有红外热成像、AR增强现实显示、智能环境感知、人员定位与路线规划、第一视角视频传输、骨传导语音通讯、九轴人体位姿监测和近场通讯等重点功能的矿用单兵智能头盔。基于分布式系统架构开发低延迟高速率本安控制电路，设计鸿蒙系统单兵智能头盔操作终端，实现工人信息中心功能。基于人体功效学设计智能头盔呼吸送风系统，从流场优化角度大幅降低呼吸阻力，为工人打造健康的呼吸环境。

面向矿山井上、下事故救援、矿山井下及地面设备加工、维修、安装等作业场景，煤炭科学研究总院研发了矿用智能助力外骨骼机器人，可有效降低工人体能消耗30％，提升生产作业效率可达20％。目前，矿用智能助力外骨骼机器人已在国家矿山应急救援队和大型煤矿日常生产过程中进行了推广应用，取得了良好应用示范效果。

作为国家战略科技力量的重要组成部分之一，煤炭科学研究总院将继续践行央企职责使命，紧紧围绕国之所需，以推动矿山领域应急管理体系和能力现代化为己任，不忘初心、牢记使命，坚持“四个面向”、服务“两个至上”，全面贯彻新发展理念，推动矿山应急救援关键技术和核心装备的科技创新。

(责编：崔元苑、李源)

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