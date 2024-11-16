记者 章 文

原标题：2024中国载人航天圆满收官

搭载天舟八号货运飞船的长征七号遥九运载火箭点火发射。新华社记者 张丽芸摄

11月15日23时13分，文昌航天发射场，洒满银光的海面上升腾起一艘满载期许的天河之舟——长征七号遥九运载火箭托举天舟八号货运飞船点火升空，顺利将飞船送入预定轨道，飞船太阳能帆板顺利展开工作，发射取得圆满成功。我国载人航天工程2024年发射任务圆满收官。

首次执行人船先行货船后行模式

“本次任务是首次执行人船先行货船后行模式，这对长征七号运载火箭可靠发射、准确发射要求极高。”中国航天科技集团马忠辉告诉记者，本次发射是文昌航天发射场经历超强台风“摩羯”考验后的首次发射任务，试验队开展了两轮地面设备恢复工作，还对台风期间滞留在发射场的部分产品进行了更换，以确保不带任何隐患上天。

空间站工程进入应用与发展阶段后，航天员长期驻留开展在轨科学试验成为常态。中国航天科技集团李志辉说，天舟八号货运飞船的临射货物装载能力显著提升，“为了不断提升航天员在轨生活品质，使航天员能够吃上更多新鲜的果蔬，同时进一步拓展低温试验样品装载能力，丰富航天员在轨科学实验项目，天舟八号货运飞船团队巧妙设计，使临射货物装载能力增加了102千克、268升。”

36项空间科学实验项目上行至空间站

作为空间科学研究平台，天舟货运飞船不仅完成为空间站运送货物和补给推进剂的既定使命，长期以来还不断拓展能力，为各高校、科研院所提供更多搭载空间科学实验载荷的机会。

空间应用系统天舟货运飞船主任设计师、中国科学院空间应用工程与技术中心研究员刘伟向记者介绍，本次任务随天舟八号货运飞船向空间站上行了涉及空间生命科学与生物技术、空间材料科学、微重力流体物理与燃烧以及空间应用新技术试验等领域的36项空间科学实验，80余件产品，总重量约458公斤，涵盖实验载荷、实验单元及样品、实验耗材、备品备件等在轨实验保障物资和共用支持类应用物资。值得关注的是，在空间材料科学领域，这次将利用舱外暴露平台开展模拟月壤、空间薄膜太阳电池防护等材料的空间性能演化研究，预期成果将推动高性能太阳电池防护材料、月球基地建设材料的空间应用；此外，还将利用生物技术实验柜，开展人多能干细胞3D生长和发育潜能研究、哺乳动物胚胎着床后发育、空间辐射环境下人正常肺细胞向癌细胞转化的效应和机理等研究，为人类健康及未来长期太空生存等提供理论支撑和技术探索。

具备每天均可发射的能力

航天员长期驻留，对货运飞船的保障及时性提出了进一步要求。李志辉介绍，此次天舟货运飞船团队通过升级GNC控制器软件、优化飞行程序设计、精细能量平衡分析等手段，解除了发射窗口对太阳入射角的约束要求，实现不同发射窗口和交会对接模式下，能源系统设计满足任务要求，进一步提高了发射和飞控任务实施灵活性，具备每天均可发射的能力，真正实现“想什么时候发射就什么时候发射”。

如今，中国空间站已进入应用与发展阶段，每年都将发射2艘神舟飞船、1至2艘天舟货运飞船，助力空间站的常态化运营。据了解，近年来，文昌航天发射场年发射能力逐年提升，发射火箭型号从2型拓展到6型，极大缩短了火箭测试发射周期，形成了新一代大推力运载火箭高密度发射能力，实现我国近地轨道运载能力从10吨到25吨、地球同步轨道运载能力从5.5吨到14吨的巨大飞跃，大幅提升了我国进入太空的能力。

“5、4、3、2、1，点火！”随着01指挥员坚定的口令，大地震颤，黑夜绽放出耀眼的光芒。

“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。”舟入星海，天舟八号货运飞船在夜空中划出一道炽热而耀眼的轨迹，在风雨的洗礼中越发坚韧。

3、4

天舟八号是空间站应用与发展工程阶段组批生产的第3艘货运飞船，为4贮箱改进型全密封状态。

102

268

研制团队为天舟八号设计了转移导轨，低温锁柜在安装临射货物后可“辗转腾挪”，让侧操作口具有更大的操作空间，此项改进使临射货物装载能力增加了102千克/268升。

1%

研制团队为天舟八号综合显示单元设计了具有自主知识产权的GUI系统，其代码量仅为操作系统的1%，开发了适应太空环境的红外触摸屏，并采用特殊的内存管理技术，确保不会出现死机、蓝屏等现象，减轻了航天员在轨操作负担。

3

与天舟七号一样，天舟八号也采用了3小时自主快速交会对接方案，成为3小时交会对接模式“升级”为货运飞船标准交会对接模式以来的首航。

(责编：孙红丽、杨迪)

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