原标题：大兴机场年出入境人次较去年同期翻番

记者从北京边检总站大兴机场边检站获悉，截至11月14日8时，今年经北京大兴国际机场口岸出入境的人次已突破400万，较去年同期出入境人次翻了一番。旅游市场升温、免签政策落地、国际交流活动增多等效应凸显。

“这是大兴机场口岸首次年出入境人次突破400万，比预期时间提前了47天。”大兴机场边检站边防检查处副处长吴楠告诉记者，今年中方施行扩大免签国家范围等政策，进一步便利了中外人员往来。

截至11月13日，大兴机场边检站今年共查验入境外国人45.2万人次，是去年同期的三倍多，其中免签入境外国人超14.2万人次。据新华社

(责编：孙红丽、杨迪)

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