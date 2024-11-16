人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

从一到八，我国空间货运能力持续提升

新华社记者李国利、赵叶苹、张瑞杰
2024年11月16日08:39 | 来源：新华网
小字号

原标题：新华全媒+丨从一到八，我国空间货运能力持续提升

11月15日晚，天舟八号货运飞船搭乘长征七号遥九运载火箭，在海南文昌成功发射，为神舟十九号航天员乘组派送新一批次太空物资。

这是我国自2017年4月成功发射天舟一号货运飞船，建立独立自主、功能齐备的空间货物运输系统以来，第八次发射货运飞船。从2017年到2024年，从天舟一号到天舟八号，我国空间货运能力发射一次，进步一次。货运飞船的交会对接能力、姿态控制能力、货物装载能力等均持续优化。如今，“太空送货”，变得越来越从容。

“在太空干事业，‘一砖一瓦’都得从地面运上去。空间货物运输系统的重要性不言而喻。”中国航天科技集团李志辉说。

天舟系列货运飞船主要为空间站运送所需食物、水、燃料及科学实（试）验器材。天舟一号任务的顺利实施，是中国迈入“空间站时代”的重要标志之一；天舟二号到天舟三号，为中国空间站关键技术验证阶段提供了强有力的物资保证；天舟四号和天舟五号有效地保障了空间站组装建造；天舟六号之后的货运飞船，开始负责空间站长期在轨运营所需物资。

8次飞行，每一次任务都至关重要、特点鲜明。

天舟一号备受瞩目，突破了货物运输、推进剂补加、自主快速交会对接等多项关键技术，填补了中国空间货物运输系统空白。二、三、四、五号是组批生产，总长都是10.6米，寿命一样，最大起飞重量一样。不过，“四兄弟”虽然长相相似，“性格脾气”却各有不同，比如，天舟二号按照保证航天员在轨飞行3个月的需求进行配置，天舟三号起，装载货物更加充沛，可以保证3人在轨驻留6个月的物资；天舟四号增加了多个精巧的设计，比如货包标识标签上做了颜色区分，货格盖板的固定方式也由螺丝改成了尼龙搭扣，航天员找货、取货都更加方便。

天舟五号是中国空间站建成前的最后一艘“货船”，最大特点是创造了航天器最快交会对接的世界纪录，从按下发射按钮到与空间站交会对接仅用了约2个小时，时间大幅压缩。天舟六号整船物资有效装载容积扩大20%，“带货”实力再升级。天舟七号则创新采用3小时快速交会对接方案。自天舟八号起，这一方案“升级”为货运飞船的标准交会对接模式。

“2小时创下航天器最快交会对接的世界纪录，但3小时并不是倒退。相较而言，3小时模式降低了对火箭入轨条件、测控精度、敏感器及导航精度、制导控制精度等方面的要求，使得任务执行的灵活性和可靠性得到提升。”中国航天科技集团相关专家说。

8次飞行，每一次发射既是执行任务，又是验证技术。

飞船制导导航和控制（GNC）能力日益成熟，行动更加从容。以空间交会对接技术为例，这项被称为“万里穿针”的技术，是载人航天活动基本技术之一，需在GNC系统的驾驭下全自主完成。从6.5小时到2小时，再到现在的3小时标准模式，中国的空间交会对接技术在一次次经验积累、试验验证的基础上，实现了一次次探索升级。

还有更多的飞控技术也在升级。航天员长期驻留对货运飞船的保障及时性进一步提出了要求。从天舟八号开始，天舟货运飞船团队通过升级GNC控制器软件、优化飞行程序设计、精细能量平衡分析等手段，让发射时间的选择变得更加自由。

(责编：孙红丽、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
天舟八号货运飞船与空间站组合体完成交会对接
　　人民网北京11月16日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，天舟八号货运飞船入轨后顺利完成状态设置，于北京时间2024年11月16日2时32分，成功对接于空间站天和核心舱后向端口。交会对接完成后，天舟八号将转入组合体飞行段。…
天舟八号货运飞船发射任务取得圆满成功
　　人民网北京11月15日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2024年11月15日23时13分，搭载天舟八号货运飞船的长征七号遥九运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射，约10分钟后，天舟八号货运飞船与火箭成功分离并进入预定轨道，之后飞船太阳能帆板顺利展开，发射取得圆满成功。后续，天舟八号货运飞船将与在轨运行的空间站组合体进行交会对接。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部