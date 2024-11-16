吴茂辉、刘邓

原标题：海南自贸港开展首单再制造产品进口试点业务

新华社海口11月15日电（记者吴茂辉、刘邓）海南省商务厅15日发布消息，两台由中车国际车辆产业（海南）有限公司自马来西亚采购的再制造汽车变速箱，日前在海口美兰机场海关监管下，由海口美兰国际机场转关至海口综合保税区。这是海南首单再制造产品进口试点业务，成为海南自由贸易港试点对接国际高标准经贸规则的一项标志性成果。

“支持试点地区开展重点行业再制造产品进口试点”是2023年6月国务院印发《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》的措施之一，有利于我国借鉴国际高标准经贸规则，打通再制造产品进口通道，丰富国内消费者选择，并在相关领域积累监管和服务经验。

海南省商务厅副厅长余翔介绍，再制造产品是指通过特定工艺和技术将废旧产品恢复性能、价值并达到新品标准的产品，是循环经济“再利用”的高级形态。开展再制造产品进口不仅能降低企业成本、丰富消费者选择，在推动国内更好对接衔接国际通行规则方面，也有深远意义。

海南于今年6月印发了再制造产品进口试点有关方案和目录，并建立联防联控工作机制，积极推动试点工作落实落细。海口综合保税区凭借独特政策优势和良好营商环境，吸引中车国际车辆产业（海南）有限公司落户，利用国际国内两种资源，面向国际国内两个市场，致力于打造再制造产品进口行业示范基地。

此次引进的再制造汽车变速箱适用于部分丰田汽车车型，将用于汽车维修领域。企业有关负责人表示，再制造产品顺利入境充分体现出海南自由贸易港在货物贸易创新发展上的制度优势，为公司业务实现良好开局打下基础。

(责编：孙红丽、杨迪)

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