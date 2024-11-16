“一蟹上桌百味淡”

秋季以来

大闸蟹便成了餐桌上的

“顶流美味”

橘黄蟹肥时

人间至味

啖蟹饮酒

餐桌“顶流”

清蒸大闸蟹

膏质甘香，蟹肉甜嫩

先开蟹斗，再折蟹脚

吮吸膏黄，剥出蟹肉

姜醋佐食，回味绵长

蟹粉小笼包

外皮周身洁白如玉

点缀蟹粉油亮红润

一口咬破

鲜美汤汁冲入味蕾

佐以米醋中和油腻

风味更佳

蟹粉豆腐

蟹粉金黄灿烂

豆腐一清二白

两者交融，相映成趣

花雕熟醉蟹

秃黄油拌饭

蟹粉狮子头

……

征服味蕾的方式

从来不止一种

中国食蟹历史悠久

品蟹、饮酒、赋诗

更是文人墨客们的

秋日雅趣

“堪笑吴兴馋太守

一诗换得两尖团”

“不到庐山辜负目

不食螃蟹辜负腹”

“持螯更喜桂阴凉

泼醋擂姜兴欲狂”

等咏蟹诗句

至今流传

脍炙人口

至鲜之味

大闸蟹

学名“中华绒螯蟹”

俗称“河蟹”

是我国传统的特色水产品

广泛分布于

沿海沿江地区的江河湖泊里

除了久负盛名的

阳澄湖大闸蟹

崇明清水蟹、盘山河蟹

固城湖螃蟹、兴化大闸蟹

军山湖大闸蟹等

都是“河蟹家族”中的

优秀代表

长江水系

是大闸蟹的主要产区

尤以长三角地区最盛

2023年

全国大闸蟹产量88.9万吨

其中长三角四省市

产量52.8万吨

占比接近60%

上海崇明

是长江水系

中华绒螯蟹的发源地

地处长江入海口

西接长江、东濒东海

具备咸淡水交接的

水文特征

同时

长江口水质富含

营养盐类和浮游生物

有利于螃蟹生长繁育

崇明清水蟹成蟹

青背、白肚、金爪、黄毛

肉质丰厚结实

膏脂丰满、肥满度高

味道鲜美、营养丰富

最美“蟹”逅

大闸蟹属于

洄游性甲壳类生物

每年秋冬之交

完成成熟蜕壳后

便成群结队

向河口浅海处迁移

最后在咸淡水中

完成交配、产卵、孵化等过程

孵化后的幼体

经过多次变态发育成为幼蟹

再溯江河而上

回到淡水中继续生长

深秋来临

大闸蟹趋向性成熟

所积累的养分

开始转移至性腺

膏脂的鲜度和甜度达到顶峰

雄者膏白如玉

雌者脂黄似金

上世纪70年代起

崇明利用天然海水或人工海水

进行大闸蟹人工育苗

并为全国各地供应蟹苗

2022年

当地与上海海洋大学合作

研发出河蟹新品系

“崇明1号”

该品种长势更快

产量更高、规格更大

今年

崇明区成功繁育2万斤蟹苗

除投放本区5000亩蟹塘外

还辐射全国成蟹养殖超5万亩

来自长江口的小蟹苗

将在各地的江河湖泊中

成长为威猛的“蟹将军”

全国特产“大摸底”

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来源｜人民网

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 金煜纯 刘云 轩召强

策划｜翟巧红 张素玲

文案｜马作鹏

摄影｜钱尤祎

字体｜万祥生

设计｜张素玲

支持｜崇明区委宣传部

数据｜《2024中国渔业统计年鉴》 《我国特色农产品市场与产业分析报告（2022）》

(责编：孙红丽、吕骞)

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