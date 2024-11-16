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中国证监会依法对和合期货有限公司实施接管

2024年11月16日09:14 | 来源：新华社
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　　中国证监会11月15日宣布，鉴于和合期货有限公司公司治理混乱，管理失控且情节严重，为保护期货交易者合法权益，维护期货市场秩序，中国证监会决定自2024年11月15日至2025年11月14日，对和合期货依法实施接管。

　　依据相关规定，中国证监会组织成立和合期货接管组，自接管之日起行使被接管公司的经营管理权，同时委托格林大华期货有限公司成立和合期货托管组，托管组在接管组指导下按照托管协议开展工作。

　　针对和合期货违法违规行为，2024年2月以来，中国证监会依法对和合期货采取责令改正、对其所有股东采取限制股东权利的行政监管措施。同时，2024年4月，中国证监会对和合期货期货违法违规行为立案稽查。

　　接管后，和合期货正常经营，客户交易不受影响，资金转入转出等均正常进行。接管组及托管组将采取有效措施，保持公司经营稳定，依法保护期货交易者的合法权益。

　　中国证监会表示，当前期货行业整体运行规范，资本充足，具有较强的抗风险能力。和合期货被风险处置属于个案，下一步将稳妥推进处置工作，依法保护客户和相关方合法权益，切实维护资本市场健康稳定发展。（记者刘慧、刘羽佳）

(责编：白宇、岳弘彬)
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