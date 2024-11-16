原标题：COP29聚焦南南合作：中企助力阿塞拜疆能源转型

近日，《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）在阿塞拜疆巴库召开，全球各国领导人、科学家和企业领袖齐聚，探讨应对气候危机和推动绿色转型。阿塞拜疆作为主办国，承诺到2030年将可再生能源发电比例提升至30%。今年7月，中阿两国发布了战略合作声明，提出在新能源、储能和新能源汽车等领域合作，展现出双方在清洁能源领域的广阔合作前景与中国推动全球清洁能源的决心。

能源转型的“真问题与真希望”

当地时间11月13日，生物圈三号解决方案馆主办的“能源转型：问题与可能性”主题边会上，来自中国和阿塞拜疆的多位专家和企业代表围绕全球能源转型的挑战与创新方案展开讨论，包括第十三届全国政协副主席辜胜阻、中国气候变化事务特使刘振民、中国石化集团董事长马永生、能源基金会首席执行官兼中国区总裁邹骥，以及来自隆基绿能、涂鸦智能、中环新能源等中国企业的代表。此次边会特别关注技术与资金瓶颈等关键问题，并探讨如何在复杂的国际形势中找到绿色转型的真正出路。

万科集团及深石集团创始人、万科公益基金会理事长王石通过视频致辞指出，全球能源转型的关键在于通过科技创新和商业模式创新推动可持续发展，而非单纯依赖政府补贴。他分享了深圳大梅沙“生物圈三号”碳中和社区的经验。这个覆盖3.2平方公里的项目致力于未来五年减碳40%的目标，运用建筑节能改造、微电网系统和碳资产管理等措施成为绿色社区转型的标杆项目。

刘振民特使对生物圈三号带领中国企业向世界分享中国的绿色技术与优秀案例表示高度认可，他表示在改善气候的工作中，企业、企业家的作用不可替代，企业家是落实各国政府政策、气候大会的目标的“桥头堡”。中国在全球气候行动中发挥着重要作用，并已持续进行能源转型工作十多年，2023年在能源转型领域的投资达6760亿美元，继续领跑全球，大大促进国内清洁能源的发展，且延伸至其他国家，尤其是在帮助南方国家实现低碳发展的同时，为全球减排做出了重要贡献。

阿塞拜疆对中国绿色技术的高度认可

COP29组委会委员、发言人Ayan Najaf在致辞中表示，阿塞拜疆作为一个能源大国，有着宏大的减排计划：到2035年实现净零排放，并大力发展新能源产业，特别是在电动汽车和清洁能源方面。他强调，阿塞拜疆正在积极寻求国际合作，尤其是在知识和技术转移方面，期待通过实际行动早日实现100%可再生能源的转型。

阿塞拜疆国家石油公司总经理Elmir Musayev也表达了对中国企业的高度认可。他曾多次拜访中国的能源企业，认为中国在可再生能源方面积累了丰富的经验。Musayev希望更多中国企业参与阿塞拜疆的绿色能源项目，因为能源转型是全球性的课题，需要各方协同合作。

中国企业的“绿色足迹”

作为全球领先的光伏企业之一，隆基绿能的单晶硅片自2012年累计出货量已达414.24 GW，累计发出绿色电力超17361亿kWh，避免了约8.12亿吨二氧化碳排放。隆基副总裁佘海峰指出，当前的能源基础设施主要由化石能源构成，已无法满足可再生能源的需求。如何有效管理和利用清洁能源，不仅是技术挑战，也是商业难题。

中环新能源总经理刘志锋也介绍了中国光伏企业对全球能源转型的贡献。他提到，过去20年间，光伏发电成本从4欧元/度下降到1美分/度，大幅降低百倍。通过创新技术，中国的光伏企业不仅稳定了新能源供应，也真正让全球绿色能源成为现实。

此外，AIoT技术也在能源管理方面带来了全新的变革。涂鸦智能通过云平台，在全球200多个国家和地区推动智慧能源管理。涂鸦智能公共事务负责人陈亮介绍，涂鸦智能与多国地产和商业项目合作，通过智能设备和能源管理技术帮助社区降低能耗。与此同时，转转集团的可持续委员会主席陈晓晨强调循环经济在提高资源利用效率方面的重要性，指出通过普及二手交易等形式，个人也能为绿色转型贡献力量。

中国与阿塞拜疆在能源、基础设施和技术上的合作，不仅加速了双方的低碳转型，也为全球气候治理提供了示范性经验。在未来，中阿企业计划在能源供应多元化、人才交流合作、绿色能源开发等领域深化合作，共同推动绿色转型。

生物圈三号“解决方案馆”亮相COP29

本次COP29大会上，由王石发起、C Team和生物圈三号共同创办的生物圈三号“解决方案馆”也备受瞩目，展示了中国企业在绿色创新和低碳发展中的重要成果。作为一个跨界整合资源的平台，生物圈三号致力于发现和推广绿色解决方案，并把中国企业的成果带到全球气候大会的国际舞台上。此次解决方案馆活动的重点包括能源转型、可持续社区等主题，展示了中国企业在绿色转型中的丰富经验。

COP29展示了中国和阿塞拜疆在绿色转型方面的紧密合作和创新成就。未来，中国企业将继续与沿线国家深化合作，不断推出符合当地需求的绿色解决方案，推动全球能源结构的清洁化。在国家政策支持和企业创新的推动下，中国企业在全球气候行动中的地位日益重要，为应对气候变化提供了中国方案，也在全球能源转型中扮演着不可或缺的角色。

(责编：崔元苑、李源)

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