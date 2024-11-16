人民网北京11月16日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局15日公布的10月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，我国外汇市场运行平稳，跨境资金延续净流入。

数据显示，10月，银行结汇2164亿美元，售汇1982亿美元；银行代客涉外收入6094亿美元，对外付款5767亿美元。1至10月，银行累计结汇18926亿美元，累计售汇19957亿美元，银行代客累计涉外收入58688亿美元，累计对外付款58332亿美元。

“10月份，跨境收支和银行结售汇继续呈现‘双顺差’态势，其中，企业、个人等非银行部门跨境收支顺差328亿美元，银行结售汇顺差183亿美元。”国家外汇管理局有关负责人表示，衡量企业结汇意愿的结汇率处于年内较高水平，衡量企业购汇意愿的购汇率稳中有降，市场预期和交易保持平稳有序，境内外汇供求基本平衡。

货物贸易跨境资金净流入保持高位，部分渠道资金流动趋稳。上述负责人表示，我国外贸保持向好势头，带动货物贸易相关跨境资金净流入稳步增加，10月份净流入规模环比增长9.7%，连续3个月刷新历史峰值，稳定跨境资金流动的作用进一步增强。此外，居民出境旅游和留学支出、外商投资企业分红派息等继续从季节性高位回落；关联企业之间跨境借贷往来资金呈现小幅净流入。

业内人士表示，从出口看，全球经济温和复苏，外需对出口的拉动作用持续存在；我国具有比较完备的产业体系，多年来已经深度融入全球供应链、价值链，贸易商品更加多样，贸易结构更加优化，贸易伙伴更加多元。从进口看，国内经济运行延续向好态势，消费活力将进一步释放，对国际商品需求会同步增加。同时，近年来我国采取一系列政策措施主动扩大进口，为世界通往中国市场开了便利之门，将推动进口规模进一步增加。

民生银行首席经济学家文温彬表示，我国外贸具有强大韧性，可以凭借贸易自由化与便利化改革、出口结构转型升级、与共建“一带一路”倡议国家加强合作等方式应对外部不确定性，出口将继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。与此同时，我国将继续推动各项存量政策和增量政策落地见效，巩固和增强经济回升向好势头，为国际收支保持整体平衡奠定坚实基础。

“未来我国外汇市场有基础有条件保持稳健运行。今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，近期随着一揽子增量政策相继落实落地，经济回升向好态势有望持续巩固，经济基本面对我国外汇市场的支撑作用将更加坚实。”上述负责人说，近年来我国外汇市场韧性稳步提升，企业汇率避险意识和能力不断增强，更多使用人民币跨境收支，能够更好适应外部环境变化，这些均有助于促进外汇市场平稳运行。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经