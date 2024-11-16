人民网北京11月16日电 （记者杜燕飞）为规范金融资产管理公司不良资产业务，引导金融资产管理公司立足主责主业，增强收购处置专业能力，发挥金融救助和逆周期调节功能，金融监管总局15日发布《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》（以下简称《办法》）。

《办法》从金融资产管理公司不良资产收购、管理、处置全流程入手，有序拓宽金融不良资产收购范围，明确细化可收购的非金融机构不良资产标准，并对尽职调查、处置定价、处置公告等关键环节进一步明确监管要求。同时，规定金融资产管理公司可开展围绕不良资产相关的咨询顾问、受托处置等轻资产业务，培育差异化核心竞争力，在发挥逆周期救助性功能，特别是中小金融机构改革化险中发挥积极作用。

《办法》要求金融资产管理公司聚焦主责主业。有序拓宽金融不良资产收购范围，明确细化可收购的非金融机构不良资产标准，引导金融资产管理公司坚守不良资产主阵地，提高收购、管理、处置专业能力，加快不良资产出清，更好发挥金融风险“防火墙”和维护金融安全“稳定器”的功能作用。

“近年来，我国商业银行等金融机构的资产结构发生较大变化，相应的风险分类监管制度也有所调整。”金融监管总局有关司局负责人表示，《办法》明确界定非金融机构不良资产收购标准，鼓励金融资产管理公司切实发挥金融救助和逆周期调节功能作用，引导金融资产管理公司进一步支持服务实体经济发展。

《办法》规范业务流程，细化不良资产收购、管理、处置全流程的操作规范，明确尽职调查、处置定价、处置公告等关键环节的监管要求，推动金融资产管理公司强化管理、规范运作，兼顾资产价值、经济价值和社会价值综合平衡。

《办法》强化风险防控，要求金融资产管理公司建立健全审批决策机制，加强对不良资产收购、管理、处置各流程环节的内部风控和监督制约，切实防范道德风险。

“当前，我国不良资产市场对咨询顾问、受托处置等服务存在需求，为充分发挥金融资产管理公司在专业知识、人才队伍、处置经验等方面的比较竞争优势，《办法》规定金融资产管理公司可结合自身资源禀赋，开展围绕不良资产主业的咨询顾问、受托处置等轻资产、高附加值业务，综合运用多种手段助力金融和实体经济风险出清，提高化解处置金融风险的质效。”上述负责人表示。

业内人士表示，《办法》的出台，有利于引导金融资产管理公司发挥独特功能优势，专注不良资产主业，提高收购、管理、处置专业能力，发挥金融救助和逆周期调节功能，为新形势下防范和化解金融风险、支持实体经济发展发挥积极作用。

(责编：孙红丽、吕骞)

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