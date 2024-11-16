何亮

原标题：第十七届詹天佑铁道科学技术奖颁奖大会举行

15日，第十七届詹天佑铁道科学技术奖颁奖大会暨第二届詹天佑科学技术发展论坛在北京举行。中国科协主席万钢，中国国家铁路集团有限公司党组书记、董事长郭竹学等出席会议并致辞。会上，詹天佑铁道科学技术奖3名最高奖、41名成就奖、90名青年奖和10个创新团队奖颁发。

据了解，本届詹天佑铁道科学技术奖获奖科技成果成功破解了铁路工程建设、装备制造、运营维护等领域一系列科技难题，形成谱系化复兴号动车组、列车调度集中（CTCS）-3级自主化列控系统、“空天地”一体化综合勘察技术、超大盾构机主轴承、12306铁路互联网售票系统、轨道交通气动效应及减震降噪基础研究等一批重大科研成果，为巩固和发展我国铁路科技世界领先地位提供了有力支撑。

据悉，詹天佑铁道科学技术奖是经国家科学技术奖励工作办公室审查批准登记的科技奖项，是铁路行业和轨道交通领域的权威科技奖项，每两年颁发一次。第二届詹天佑科学技术发展论坛以“科技自立自强支撑铁路强国建设”为主题，围绕中国铁路规划设计、装备制造、运输组织等领域的科技创新展开深入研讨，相关企业和高校的专家、学者作了主题报告。

(责编：孙红丽、杨迪)

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