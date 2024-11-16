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向“新”而行 中国制造转型升级再加速

人民网记者 王绍绍
2024年11月16日14:31 | 来源：人民网
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乘“数”而上，向“新”而行，中国制造转型升级步履昂扬。天宫空间站全面建成并投入使用，全球首座20兆瓦海上漂浮式光伏电站成功并网，AG600大型水陆两栖飞机正式投入应急救援体系……这一系列国之重器的亮相，标志着我国制造业正以稳健的步伐加速迈向新的发展阶段。

国家统计局最新数据显示，1-10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，与1-9月份持平。10月份，制造业采购经理指数为50.1%，比上月上升0.3个百分点；企业生产经营活动预期指数为54.0%，上升2.0个百分点。1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52282亿元，同比下降3.5%。

近年来，我国制造业产业布局持续优化，核心竞争力显著增强，高端化、智能化、绿色化转型步伐日益加快。2023年，我国制造业增加值占全球比重已攀升至31.5%，成为推动全球工业经济增长的关键力量。

高端装备制造业持续引领制造业转型升级，智能制造业已成为制造业高质量发展的关键支撑。科技创新与数字化技术的深度融合，正加速推动工艺创新、数字赋能与绿色转型，为产业发展注入新活力。

数据显示，今年前三季度，高技术制造业增加值增长9.1%，增速快于全部规模以上工业3.3个百分点。新能源汽车、集成电路、3D打印设备产品产量分别同比增长33.8%、26.0%、25.4%，展现出强劲的发展势头。

在数字化转型浪潮下，传统产业焕发新生。山东某纺织企业通过智能化转型，构建了集纺织、印染、服装、家纺于一体的完整链式高端化、智能化、绿色化生产体系；宁波一家时装企业则引入AI技术，打造了基于AIGC人工智能大模型的服装研发服务平台，大幅缩短了服装产品研发周期，降低了研发成本。

绿色能源产业则加速推动制造业向绿色化迈进。数据显示，9月份，新能源汽车产量同比增长35%，充电桩产量激增120%，新能源产业链相关的锂电池材料、光伏组件等绿色材料产量也分别实现了25%和55%的增长，为制造业绿色转型提供了强大动力。

“先进制造业作为全球竞争的战略高地，是现代产业体系的核心支柱。”业内专家表示，中国在高铁、核电、新能源汽车、5G通信设备等领域取得了显著成就，全球市场份额持续提升，同时在生物技术、纳米材料、物联网、区块链等新兴领域也展现出强大的创新能力和发展潜力。

近年来，我国在第三代半导体材料、高端医疗器械、深海探测装备等领域取得重大突破，成功研制出全球领先的超导量子计算机原型机，开发出具有国际竞争力的航空发动机，刷新了深海潜水器的下潜深度纪录，并加速布局人工智能、物联网、新型显示技术等前沿领域，为制造业高质量发展奠定了坚实基础。

“我国拥有完整的工业体系和供应链网络，制造业供应链的自给自足能力显著优于其他经济体。”业内专家表示，这为创新想法的快速落地提供了得天独厚的条件，使得中国企业在从“点”到“面”的创新升级过程中，拥有了其他经济体难以复制的优势。在汽车、智能手机、新能源等关键领域，一批具备国际竞争力的企业脱颖而出，即便在全球经济环境复杂多变的背景下，也能保持自主可控的发展态势，不断提升全球市场份额。

上述专家建议，未来，中国先进制造业要继续以创新驱动为核心，深化结构调整，加速数字化、网络化、智能化转型，推动制造业质量更上一层楼，为实现制造强国目标奠定坚实基础。

(责编：孙红丽、吕骞)
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