2024年进入倒计时，拼经济在冲刺！当前，中国经济在“稳”和“进”中不断增强实现5%左右增长目标的信心。

11月15日，国家统计局公布10月份主要经济数据指标情况。数据显示，国民经济运行稳中有进，主要经济指标回升明显。具体表现可以归纳为“三个回升、两个稳定、一个提振”。

“三个回升”，既指市场销售、服务业和进出口三项指标明显上扬。受以旧换新政策带动，10月份社会消费品零售总额增速比上月再加快1.6个百分点；同时，10月份服务业生产指数创下今年以来最高增速，同比增长6.3%；进出口方面，在全球贸易增长趋缓的背景下，我国货物贸易竞争优势继续显现，10月出口同比增速达11.2%。

“两个稳定”，一是经济“压舱石”——工业和投资稳定增长。10月份，规上工业增加值同比增长5.3%；固定资产投资连续三个月保持在3.4%。其中，制造业，尤其是高技术制造业投资增长较快，有力促进产业升级发展。

二是民生“温度计”——就业和物价保持稳定。10月，全国城镇调查失业率比上个月降低0.1个百分点，其中外来农业户籍劳动力调查失业率明显低于整体水平。物价方面，包括“菜篮子”“肉篮子”产品等食品价格涨幅均有回落，汽油等能源价格也在下行。

“一个提振”，体现在政策的持续加力。当前，在一系列存量政策和一揽子增量政策协同作用下，我国市场信心得到提振。

11月8日，此轮增量政策的“重头戏”靴子落地。通过增加6万亿元地方政府债务限额、连续5年新增地方政府专项债券累计4万亿元、2万亿元棚户区改造隐形债务安排等三项化债举措，共形成总额为12万亿元的“组合拳”，使得地方政府偿还“隐性债”的压力大大减轻。

包括本次出台的化债方案在内，我国总共进行了5轮债务置换。“债务置换”将降低地方还债压力，大幅节约利息支出。例如，本轮化债预计五年累计可节约6000亿元左右利息成本。与此同时，原本用于化债的资金资源、政策资源，今后可以用来促进当地发展、改善当地民生。一些原来受隐性债务制约的企业，也能够快速“回血”，从而改善经营条件。

不断增强的信心，既源于经济指标的稳中有进、景气回升，也来自政策效果的持续释放、社会预期的持续改善。在全年经济发展最后的“冲刺”阶段，更需要在“稳”中展韧劲、在“进”里寻新机，巩固增强经济回升向好态势，努力完成全年经济社会发展目标。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

文字：方经纶 实习生杨菁菁

摄像：马天翼 张力洋

剪辑：杜军 田奥勋 石雪

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经