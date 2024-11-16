人民网北京11月16日电 （记者孙博洋）11月13日至14日，2024中国民营企业投融资洽谈会（简称“民洽会”）在天津举行。在同期举行的民洽会大国品牌合作交流会上，专家学者对民营企业高质量发展与品牌建设进行了交流。

图为会议现场。受访者供图

民营经济作为我国经济的重要组成部分，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥了重要作用。今年10月10日，《中华人民共和国民营经济促进法（草案征求意见稿）》向社会公布，传递出支持民营经济发展的坚定决心。

商务部原副部长张志刚表示，民营企业是我国品牌建设的生力军，在全面深化改革的年代也必然大有可为。他认为，我国民营企业创建品牌仍然需要政府的关爱、社会的鼓励、金融投资界的大力支持、营造良好的发展生态和投融资环境，未来我国民营企业创建中国品牌的积极性将进一步的迸发，谱写出更加辉煌的新的篇章。

北京工业大学品牌研究院院长、大国品牌论坛组委会主任祝合良表示，今天的中国不缺一般的品牌，现在主要缺的是国际知名品牌，在中国迈向现代化强国的建设过程当中必须加快国际知名品牌的建设大力提高品牌的国际影响力。他表示，民营企业的发展要牢固牢牢树立品牌的意识增强品牌的思维，大国品牌的崛起需要国家层面的全面规划精准支持和资源配置，更需要发挥企业的主导作用。

中国品牌建设促进会理事长刘平均表示，打造世界著名品牌民营企业大有可为，因为民营企业相较于国有企业更容易实现兼并重组，联合起来做大做强，这是成为世界级品牌的有效路径。

会上，还举行了“大国品牌出海计划”启动仪式以及“大国品牌标准体系认证”启动仪式。大国品牌标准体系认证的目的在于通过建立一套科学、系统、全面的标准体系，对国内优秀品牌进行认证和评价，以提升品牌的整体质量和国际竞争力。同时，该认证体系也有助于引导企业加强品牌建设，推动品牌可持续发展。出海计划则致力于深化国际合作与交流，不断提升中国品牌在全球市场的影响力和竞争力。

(责编：孙红丽、吕骞)

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