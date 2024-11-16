人民网北京11月16日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会了解到，11月13日，由中国消费品质量安全促进会主办的服务认证良好案例经验交流活动在辽宁大连举办。

推动服务业高质量发展关乎社会大局，近年来服务认证需求持续扩大，全社会、全行业更加重视、更加广泛深入地开展服务认证工作。截至目前，全国共有具有服务认证资质的认证机构638家，累计颁发服务认证有效证书7.72万张，服务认证获证组织4.99万家。

市场监管总局认证监管司二级巡视员魏东表示，服务认证在推动服务业高质量发展、促进消费升级等方面具有重要作用，要抓牢“专业化、公信力”两条主线，聚焦高质量发展，服务国家战略；坚持市场导向，激发市场活力；深化改革创新，提升服务能力；加强国际合作，提升国际竞争力。

会上，经过征集、初筛、专家评审，遴选出10个具有典型性、创新性和示范性的案例，10家认证机构代表进行了现场经验交流分享。

(责编：孙红丽、吕骞)

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