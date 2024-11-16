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打造销量增长新引擎 零跑B10及全系车型亮相广州车展

2024年11月16日16:12 | 来源：证券日报网
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原标题：打造销量增长新引擎 零跑B10及全系车型亮相广州车展

11月15日，第二十二届广州国际汽车展览会（广州车展）盛大启幕，零跑汽车携全新B系列首款全球化车型B10亮相，引发广泛关注。此次车展，零跑汽车（同：零跑）不仅展示了B10，还带来了零跑C16、C10、C11、C01、T03等全系车型，全面展示了零跑汽车的产品实力和品牌影响力。

零跑B10作为全新B系列的首款车型，自巴黎车展全球首秀以来就备受瞩目。此次广州车展国内首秀，零跑B10更是带来了全新星夜蓝、曦露紫两种车身颜色，以及梵高《罗纳河上的星夜》联名款，吸引了大量媒体和观众驻足围观。零跑B10不仅拥有时尚的外观设计，更在性能上实现了全面升级，最长纯电续航里程将超过600km，为用户带来更加出色的驾乘体验。

零跑汽车展台还展示了其他多款热销车型，其中超舒适智能六座SUV零跑C16更是推出了《猫和老鼠》联名款，为车展增添了一抹活泼有趣的氛围。

在销量方面，零跑汽车持续保持强劲的增长势头。10月份，零跑汽车月销量达到3.82万台，连续第五个月创下月销新高，位居新势力第三。进入四季度，零跑汽车加速冲刺，11月最新周销量已达0.82万辆，跃居新势力第二名。海外市场上，零跑C10、T03已于9月下旬正式在欧洲上市，截至10月底，欧洲已开业339家经销商门店，为零跑汽车进一步拓展国际市场奠定了坚实基础。

得益于持续增长的销量及销售结构的改善、持续的成本管理工作，零跑汽车第三季度财务表现亮眼。公司表示，预计第四季度毛利率将维持第三季度稳步提升的态势，超额达成全年25万台的销售目标。

零跑汽车高级副总裁曹力表示：“B10作为零跑全新B系列的首款全球化车型，也是零跑汽车与Stellantis集团达成全球战略伙伴关系之后的首款深度共创车型。双方团队的造型联合评审、底盘团队深度调校以及全球化的品质验证等，都为B10带来了更高的产品价值。”他还透露，零跑汽车全新B系列旗下的三款产品都将在明年内发布，B10将在一季度正式开售。

未来，零跑汽车将继续坚持全域自研、成本定价的发展战略，持续把好而不贵的高品价比产品带给用户。随着全新B系列的发布和更多优秀产品的推出，零跑汽车有望在市场上掀起新一轮的销售热潮，助力销量再攀新高峰。

(责编：崔元苑、李源)
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