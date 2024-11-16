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工商银行助力南美地区首笔熊猫债成功发行

2024年11月16日16:39 | 来源：中国网财经
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原标题：工商银行助力南美地区首笔熊猫债成功发行

　　近日，中国工商银行成功协助全球大型商品浆生产商巴西书赞桉诺，在中国银行间债券市场发行首支绿色中期票据熊猫债。本次债券发行规模12亿元人民币，期限3年，票面利率2.8%，获得市场投资者的踊跃认购，募集资金将全部用于在巴西投资经绿色认证的人工桉树林。这是南美地区发行人在中国市场发行的首笔熊猫债。

　　工商银行作为联席主承销商和联席簿记管理人，充分发挥全球布局和资源优势，高效推动项目执行和路演推介，成功助力书赞桉诺拓宽融资市场和融资渠道，进一步实现投资者结构多元化。本次债券发行为中国债券市场首次成功引入南美地区发行人，助力提升中国债券市场对外开放水平。工商银行借助全球服务网络和国际合作平台优势，助力稳慎扎实推进人民币国际化和中国债券市场高水平对外开放。截至目前，已服务50家境外主体发行逾3600亿元人民币熊猫债。

　　下一步，工商银行将继续紧抓机遇，以客户为中心积极推动产品创新，以优质金融产品服务境内外客户多元化融资需求，持续助力我国扩大对外经贸合作、推进高水平对外开放。

(责编：崔元苑、李源)
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