新华社福州11月16日电（记者张华迎）以“‘三茶’统筹·融合发展”为主题的第十六届海峡两岸茶业博览会11月16日在福建省武夷山市开幕。本届茶博会共吸引850家企业参展，其中来自台湾的企业超过140家。

据主办方介绍，本届茶博会设置2200个室内展位，参展产品涵盖商品茶、茶器具、茶包装、茶机械、茶饮料、茶食品等茶业及茶衍生产品。在延续规划“茶和天下”馆、茶创意馆、茗茶馆的基础上，本届茶博会首次设立“一带一路”展区，吸引了韩国、马来西亚、越南、斯里兰卡、南非、俄罗斯、新西兰等国家的多家茶企参展。

烫杯、投茶、注水、出汤……记者在茶博会现场看到，茶艺师们身着传统服饰，优雅地展示着泡茶技艺，众多爱茶之人在各个展位间穿梭，品味不同茶叶的韵味。在台湾馆内，首次参展茶博会的高雄茶农张嘉睿正热情地向参观者介绍台湾茶的特色，他说：“希望通过茶博会这个平台，让更多人了解台湾茶的魅力。”

多位参展商表示，作为两岸茶业界交流的重要平台，茶博会对于推动两岸经济文化交流发挥了重要作用。多次参加茶博会的新北茶农陈耀璋说，通过参加茶博会，他不仅认识了很多志同道合的朋友，还把茶叶卖到了福建、上海、山东、广西等地。

突出海峡两岸交流特别是两岸青年的交流依然是本届茶博会的重点。据主办方介绍，为更好促进两岸青年互动交流，茶博会期间，将同期举办两岸青年“喫茶去”体验营、“亲，来品茶”两岸青年武夷山打卡季、两岸青年茶馆主理人交流等相关活动。

本届茶博会由海峡两岸茶业交流协会、中国茶叶流通协会与台湾农会、台湾区制茶工业同业公会等两岸组织和团体共同主办，相关活动将持续至11月20日。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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