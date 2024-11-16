记者从中国科学院空间应用工程与技术中心获悉，新一批空间科学实验物资15日随天舟八号货运飞船成功上行。这批物资总重量约458公斤，包括实验载荷、实验单元及样品、实验耗材、备品备件等，涉及36项空间科学实验。

据介绍，这36项空间科学实验涵盖空间生命科学与生物技术、空间材料科学、微重力流体物理与燃烧、空间应用新技术试验等领域。

其中，在空间生命科学与生物技术领域，中国将首次在空间站开展亚磁-微重力环境对果蝇基因、行为和生存繁衍的影响研究，并开展人多能干细胞3D生长和发育潜能、哺乳动物胚胎着床后发育等研究。

记者：金立旺

(责编：袁勃、赵欣悦)

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