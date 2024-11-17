近期，多部门积极出台一揽子增量政策，政策落地的组合效应不断显现。其中包括支持资本市场稳定发展的两项新工具：

10月18日，中国人民银行联合国家金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，正式设立股票回购增持再贷款；同日，中国人民银行与中国证监会联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，正式启动互换便利操作。

这两项新工具落地已近一个月，进展如何？记者就此进行了采访。

首批多笔互换便利交易成功落地

启动互换便利操作以来，首批中标证券、基金公司响应迅速，高效推进新工具落地。记者从多家公司了解到，在互换便利工具支持下，相关机构正在逐步投资建仓，增量资金不断注入A股市场。

作为我国首个支持资本市场的货币政策工具，互换便利支持符合条件的证券、基金、保险公司，以债券、股票ETF、沪深300成份股等资产为抵押，从中国人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。

10月18日，互换便利操作正式启动当日，中国证监会宣布同意20家证券、基金公司开展互换便利操作，并要求相关机构加强合规风控管理，主动配合做好这项业务，发挥维护市场稳定运行的积极作用。市场机构踊跃参与，首批申请额度超2000亿元。

为保障政策落地，相关部门紧密配合，高效组织银行间市场与交易所市场基础设施对接，证券登记结算机构开辟绿色通道，证券质押、互换品过户、跨市场转托管等业务顺畅。

10月21日，中国人民银行发布公告称，首次互换便利操作中标金额为500亿元。随后，中金公司、国泰君安分别达成了互换便利下首笔互换央票、国债质押回购交易。

不少市场机构表示，互换便利提升了市场机构的资金获取能力和股票增持能力，提振了市场信心，增强了资本市场的内在稳定性。

超百家上市公司公告贷款回购增持

在央行宣布设立股票回购增持再贷款后，A股上市公司及股东陆续获得回购增持贷款支持，以真金白银为公司价值提升注入信心。

10月20日晚，首批23家A股上市公司披露回购增持公告。截至11月12日，A股120家上市公司披露了123单贷款回购增持公告，呈现出积极踊跃的局面。

在披露公告的上市公司中，百亿市值以上公司共有63家，占比超过50%。同时，回购增持“大单”不少，金额超5亿元的有11家公司。

政策发布以来，多家银行制定和发布了相关管理办法并下发分支机构落地实施。以中国建设银行广东省分行为例，该行为广州市某上市公司累计发放股票回购增持贷款2.3亿元，全力支持资本市场稳定发展。

据了解，目前已有10余家金融机构为上市公司或主要股东提供贷款支持，包括工、农、中、建、交5家国有大型商业银行以及光大、招商、中信、兴业、华夏、浦发、渤海、浙商等股份制银行。

根据上市公司披露的公告，上市公司共计取得金融机构贷款额度上限296亿元，接近股票回购增持再贷款首期3000亿元规模的10%。

市场流动性有望进一步提升

两项新工具的落地实施，进一步向资本市场提供流动性。

在互换便利新工具支持下，证券、基金、保险公司可直接从中国人民银行获得流动性支持。同时，“机构可充分利用现有的金融基础设施互联互通机制，跨市场开展相关业务。”上海金融与发展实验室主任曾刚表示，互换便利有利于盘活资产，统筹安排股市、债市等不同市场间的流动性。

有业内人士表示，股票回购增持再贷款政策工具是一项重大的政策创新、工具创新、实践创新。一方面，股票回购增持再贷款为上市公司或主要股东维护公司价值、开展市值管理开辟了一条新路径；另一方面，低利率政策优势可充分调动各方积极性，让上市公司、主要股东愿意借，商业银行愿意放，为股市带来增量资金。

当前，两项工具都还处于起步阶段。“随着货币政策框架不断完善，政策工具箱进一步丰富，更多结构性创新工具有望继续发力。”万联证券研究所宏观首席分析师徐飞说。

11月8日，中国人民银行发布2024年第三季度中国货币政策执行报告。报告称，下一阶段将充分发挥货币信贷政策导向作用。坚持聚焦重点、合理适度、有进有退，实施好存续的专项再贷款工具，推动证券、基金、保险公司互换便利与股票回购、增持再贷款落地生效。

业内人士表示，随着后续两项新工具的实施不断深入，有望进一步提升资本市场流动性，进一步提振投资者信心，增强市场内在稳定性，进而推动资本市场长期稳健发展。

记者：刘羽佳、吴雨

(责编：袁勃、赵欣悦)

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