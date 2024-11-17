今年二连浩特铁路口岸通行中欧班列已突破3000列
2024年11月17日03:11 | 来源：新华社
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11月16日，随着汽笛鸣响，一列满载55个集装箱的中欧班列经二连浩特铁路口岸出境，这是今年以来通过二连浩特铁路口岸出入境的第3000列中欧班列，较去年实现该列数提前了12天。
中欧班列在二连浩特铁路口岸换装场整装待发。（中国铁路呼和浩特局集团有限公司供图）
二连浩特铁路口岸是我国中欧班列中通道的出入境节点。今年以来，二连浩特铁路口岸中欧班列通关时间同比压缩5%，边检查验时间压缩至30分钟以内。
据悉，二连浩特铁路口岸出入境中欧班列运载货物品类丰富，涵盖轻纺产品、电子电器、机器配件、国产汽车、日用品等，特别是国产汽车正通过中欧班列加速“驶”向全球，今年以来经二连浩特铁路口岸整列出口的国产汽车已达到181列，占出口货物总量的11%。（记者侯维轶、朱文哲）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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