新华社上海11月16日电（记者董雪、顾天成）在11月16日举行的2024中国医药工业发展大会与上海国际生物医药产业周上，《医药工业“十四五”期间产业升级突出进展和产业技术未来发展重点领域》报告正式发布，总结了我国“十四五”期间医药产业的突出进展。

报告公布数据显示，我国医药行业创新能力显著提升。“十四五”以来，我国国产创新药“量”“质”齐升，共有113个国产创新药获批上市，是“十三五”期间获批新药数量的2.8倍，市场规模达1000亿元。医疗器械方面，中国企业开发的创新医疗器械共165个获批上市，产品融合运用深度学习、磁悬浮、增材制造、多模态成像、磁共振监测等前沿技术。

根据报告，我国生物药产业化技术、智能制造水平、原料药产业绿色发展水平均有大幅提升。

《医药产业全球合作发展倡议》发布现场。新华社记者 董雪 摄

人才是医药工业高质量发展的支撑。大会开幕式上，国家卓越工程师实践基地（数字技术领域）——医药工业数字工程师联合培养签约仪式举行，旨在加快培养一批兼通医药技术与数字技术的高水平复合型工程师，增强我国医药工业数字化转型人才支撑。

此外，5家领军跨国医药企业代表与5家知名中国医药企业代表，代表产业界联合发布《医药产业全球合作发展倡议》，呼吁坚持开放合作，共创产业发展新生态；坚持互学互鉴，共享产业发展新机遇；坚持普惠包容，共赢产业发展新未来。

据悉，2024中国医药工业发展大会与上海国际生物医药产业周由工业和信息化部中小企业发展促进中心、上海市科学技术委员会、国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心、上海市经济和信息化委员会主办，主题为“共创共享共赢 携手新质未来”。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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