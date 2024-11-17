11月16日，“难忘下党·福满寿宁”暨北京（福建）会客厅·寿宁名特优产品推介周活动正式拉开帷幕。此次活动由福建省工业和信息化厅、福建省商务厅、福建省人民政府驻北京办事处指导，中共寿宁县委、寿宁县人民政府、宁德市工业和信息化局、宁德市商务局主办，寿宁县工业和信息化局承办。

推介周活动启动仪式现场。（受访者供图）

福建省驻京办党组书记、主任施宇辉表示，福建省驻京办将继续围绕中心服务大局，持续发挥好桥梁和窗口作用，多层次、多角度、多方位宣传推介寿宁文化、特色产品、文旅风光，推动“难忘下党·福满寿宁”全域旅游名片出圈出彩。

启动仪式上，寿宁县委书记周乃松为获得首批“我为寿宁代言”的15位代言人颁发证书。寿宁县相关部门负责人及推荐官推荐寿宁农业生态、工业产业、全域旅游以及发布农田餐桌品牌。

“我为寿宁代言”颁发证书。（受访者供图）

据介绍，近年来，寿宁县围绕打响“难忘下党·福满寿宁”旅游品牌，以“中国下党红色新地标”为核心，擦亮“冯梦龙、古廊桥、北路戏”等独特文化名片，以乡村振兴示范带、文旅融合示范带为主线，不断做大做强文旅经济，着力把寿宁打造成全国党性教育基地、硒锌康养胜地、乡村旅游目的地。

北路戏演出。（受访者供图）

在农特优产品展区，来自寿宁县的福建天禧御茶园有限公司、今升农业科技（福建）有限公司 有机食用菌、农田山水（寿宁）农业科技有限公司等12家参展企业通过推介、展示、品鉴、直播等方式，与商会代表、行业企业互动交流、洽谈合作。

“乡村振兴，品牌是关键。基于寿宁独特的自然资源和人文历史，我们打造‘农田餐桌’农业公用品牌，为寿宁乡村振兴注入新动能。”农田山水（寿宁）农业科技有限公司总经理吴敏介绍。

“寿宁拥有58万亩富硒和68万亩富锌土地，孕育了富硒大米、硒锌水果、寿宁乌茶、有机食用菌等一系列农副产品，品质优越、风味独特。”中国品牌节联合发起人、健康中国公益行组委会常务副主席张吕清说。

据了解，活动持续期间还将举办寿宁县驻北京人才工作站成立大会、寿宁县下党乡闽东特色乡村振兴之路交流会、寿宁县文旅专场交流会、世界长寿乡寿宁名特优产品推介会等专场。

(责编：崔元苑、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经