天舟八号货运飞船与空间站组合体完成交会对接
科技日报北京11月16日电 （记者付毅飞）据中国载人航天工程办公室消息，天舟八号货运飞船入轨后顺利完成状态设置，于北京时间2024年11月16日2时32分，成功对接于空间站天和核心舱后向端口。
交会对接完成后，天舟八号将转入组合体飞行段。后续，神舟十九号航天员乘组将进入天舟八号货运飞船，按计划开展货物转运等相关工作。
记者从中国航天科技集团五院了解到，这是我国继天舟七号后实施的第二次3小时交会对接任务，从此，3小时交会对接模式将成为货运飞船的标准交会对接模式。
自2011年神舟八号飞船与天宫一号用时44个小时完成我国首次空间自动交会对接起，到2017年天舟一号与天宫二号完成6.5小时快速交会对接，再到2022年天舟五号创下2小时超快速交会对接的世界纪录，直至2024年天舟七号货运飞船验证了3小时交会对接模式，中国航天交会对接技术实现了持续的进步和完善。
天舟八号货运飞船采用的3小时交会对接模式与上述模式均不相同。该模式在时间上优于传统的6.5小时模式，而与2小时模式相比，其对相关系统的要求更为宽松，可在确保快速性的同时增强任务可靠性。相比天舟七号3小时交会对接的实验性质，天舟八号交会对接模式得到了进一步优化改进。总的来说，该模式降低了对火箭入轨条件、测控精度、敏感器及导航精度、制导控制精度等方面要求，使得任务执行的灵活性和可靠性得到提升，可以说是中国航天当前技术水平条件下的最优方案。
五院502所研制的制导导航与控制（GNC）系统，承担着飞船包括交会对接、从空间站撤离、再入大气层等环节在内的所有姿态与轨道控制任务。天舟八号GNC系统优化了交会对接姿态控制模式，解除了发射窗口对能源的约束，让发射时间的选择变得更加自由。为确保交会对接的更高可靠性，GNC系统还对故障预案进行了重新梳理，针对优化后的方案进行补充和完善，提高了操作效率，增强了系统容错性，降低了在火箭、测控等方面的要求。
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