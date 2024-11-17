原标题：“让科普流行起来”

从“欧洲桥，中国造”到“核力助‘双碳’”，从芯片的“烹饪”方法到“漂”出来的数据……11月15日，由科技部主办、广州市科技局等承办的第十一届全国科普讲解大赛总决赛在广州举行，通过4分钟的讲解，来自全国各地的选手让原本深奥的科学知识变得简单有趣。

自今年5月启动以来，大赛组委会在全国范围内先后组织选拔赛多达1968场次，累计吸引64366名参赛者报名，参赛选手更是不乏“05后”科普新生力量。选手结构总体上呈现出年龄跨度大、涉及领域广等特点。总决赛现场，选手们使出浑身解数，带领公众一步步解锁神秘的前沿科技。经过激烈的角逐，冯宝儿、刘伟栋等10名选手获特等奖，摘下2024年“全国十佳科普使者”桂冠。

“学科学、爱科学、用科学已逐渐成为公众的自觉选择，大家对高质量科普文化要求也越来越高。科普讲解不再仅仅是知识的传递，更是一种文化的传承、一种价值观的塑造。”大赛评委组组长、中国工程院院士、华东师范大学校长钱旭红表示，这场大赛既有深度又有温度，既严谨又不失趣味，真正做到了“让科普流行起来”。

值得一提的是，大赛立足“以赛代练、以赛促学”小切口，成为推进科普岗位练兵、技术比武的新载体，构建起科普人才培养新模式。一批批优秀的科普讲解人才从这里走出。上海海事大学商船学院教授白响恩斩获第九届全国科普讲解大赛一等奖后，开启了科普之路。如今，她的抖音账号上已聚集10万多位粉丝，成为大众喜爱的“白船长”。

科技部相关负责人介绍，全国科普讲解大赛作为科技部主办的一项全国性大型科普传播品牌活动，落地广州11年来，已发展成为促进科学传播、培养优秀科普人才、弘扬科学精神、服务国家创新驱动发展战略以及增强文化自信的国家级科普工作平台，为我国科普事业注入了新的活力和动力，在全社会营造了尊重科学、崇尚创新的社会氛围。

(责编：郝帅、陈键)

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