中国科协高层次人才国情考察活动走进海南
科技日报讯 （记者王祝华）11月9日至15日，中国科协2024年高层次人才国情考察活动走进海南省，开展调研考察及重点产业院士专家对接交流。
考察团由13名中国科学院、中国工程院院士以及10名国家高层次专家组成，涉及化工、农业、能源、信息技术等多个领域。活动期间，考察团一行来到海口、三亚、儋州等市县，深入园区、高校、企业等考察调研，为海南自由贸易港建设和高质量发展提供高水平智力支持。
在三亚市，院士专家一行参观了崖州湾科技城产业促进中心，了解崖州湾科技城在南繁种业、深海科技等领域的发展情况、建设成就和三亚打造海南自贸港科创高地的成效。考察团一行走进海南大学崖州湾科教园参观调研南繁学院（三亚南繁研究院）和生物医学工程学院，现场了解“Hyper-seq测序应用”等科研项目研究、成果转化及应用情况。
在儋州市，考察团一行先后参观了洋浦展示馆、海南澳斯卡国际粮油公司、海南炼油化工有限公司乙烯厂等地，全面、系统、立体地了解当前儋州洋浦自贸港“样板间”建设、产业现状、政策体系、配套优势、营商环境和发展方向。
在海口举行的座谈会上，院士专家们积极建言献策。考察团团长、中国工程院院士唐华俊提出，近年来，外来有害生物传入我国几率不断增加，对粮食安全及主要农作物生产安全构成威胁，海南正在加快建设全球动植物种质资源引进中转基地，希望以此为契机，推进高等级生物安全设施建设，筑牢生物安全防线。
中国科学院院士、中国探月工程（四期）总设计师于登云建议，海南可发挥和利用地域优势和自贸港政策优势，进一步吸引海外人才，加大国际科技交流与合作，扩大我国航天领域“朋友圈”，为国际月球科研站建设作出贡献。
“从2023年调查数据看，海南省公民具备科学素质比例指数低于全国平均水平。针对公民素质提升，我建议做好科技资源科普化工程、科普信息化工程、科普技术建设工程、科普提升工程，以及科普国际交流五项工程。”科普中国智库专家委员会委员王玉平表示。
记者了解到，当前，海南正利用开放政策优势，突出创新引领力，推动科技创新和产业创新深度融合，因地制宜打造新质生产力重要实践地；突出世界影响力，密切国际科技合作，加速形成科技领域新格局。
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