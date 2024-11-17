原标题：太阳可能存在旋转的极地涡旋

科技日报北京11月16日电 （记者张梦然）美国国家科学基金会国家大气研究中心的一项最新研究揭示，太阳可能像地球一样，拥有旋转的极地涡旋，但与地球不同的是，这些涡旋的形成和演变是由磁场驱动的。这项发表在最新一期《美国国家科学院院刊》上的研究成果，对于深入了解太阳磁性和太阳周期至关重要，同时也将增强人们预测破坏性太空天气的能力。

太阳系内的多颗行星上都存在极地涡旋。在地球上，这样的涡旋位于北极和南极的上空，当它们保持稳定时，能够将冷空气困在两极；反之，若涡旋变得不稳定，则会导致冷空气向赤道扩散。木星、火星、金星、天王星、海王星，还有土星及其卫星土卫六上也发现了类似的极地涡旋现象。因此，太阳拥有类似特征似乎合乎逻辑。然而迄今为止，没有探测器能够直接观察太阳的两极，科学家对太阳极地涡旋的形成机制及其演变过程仍知之甚少。目前对太阳的大部分观察，都是基于其面向地球的一面，这限制了人们对两极动态变化的理解。

鉴于此，团队借助计算机模拟来探索太阳极地涡旋可能的形态。模拟发现，太阳很有可能存在一个独特的涡旋模式，这一模式随着太阳周期的变化而变化。在模拟过程中，极地涡旋首先在大约55度的纬度上形成，这类似于地球北极圈位置。在每个太阳活动周期达到峰值时，太阳两极的磁场会消失，随后被相反极性的磁场取代。而涡旋会以越来越紧凑的环形结构向两极移动。随着这些环形结构逐渐收缩，涡旋开始脱落，最终只留下两个靠近两极的涡旋。但这些涡旋也会消失，涡旋的数量及其向两极移动时的形态，会根据太阳活动周期的不同阶段而有所变化。

这些结果不仅填补了关于太阳磁场在两极附近行为的空白，还为解决太阳周期相关的若干基础问题提供了关键线索。此外，模拟结果也为规划未来的太阳观测任务提供了宝贵信息。

【总编辑圈点】

无论是地球的极地涡旋，亦或是太阳的极地涡旋，它们都宛如两颗星球极地之上的神秘舞者，各自演绎着独特的“故事”。与地球极地涡旋不同，太阳极地涡旋可能由磁场驱动。不过，相似的是，它们都会对星球产生重要影响。令人好奇的是，遥远星球之上的极地涡旋，会不会在宇宙舞台上相互影响，产生某些微妙的联系？这些“故事”细节还有待科学家们进一步深入探索。

(责编：郝帅、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经