原标题：拓宽技能人才职业发展道路

当前，我国制造业正加速向高端化、智能化、绿色化转型，产业升级背后离不开高素质技能人才的支撑。然而，技能人才在职业发展、等级认定、薪酬待遇等方面仍面临一些障碍与瓶颈，如何解决这些问题，已成为推动产业发展、破解结构性就业矛盾的必答题。

近期印发的《中共中央 国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》提出，拓宽技能人才发展通道。各地积极开展探索实践，支持技能人才成长。

加强人才培养

22岁的范武中专毕业后来到浙江宁波工作，他从一开始的吉利汽车流水线工人，到样车试制领域负责人，到如今吉利汽车研究院高级工程师。这位“90后”小伙在技能发展道路上披荆斩棘，成长为高级技师、“全国技术能手”，是宁波近200万技能人才中的佼佼者。

近年来，宁波以领先的政策机制、健全的培养体系、多元化的评价方式和激励机制，为技能人才发展提供坚实保障。据统计，当前，宁波技能人才总量达197.1万人，高技能人才总量69.7万人，这意味着在宁波，每3名耕耘在产业一线的技能劳动者中，就有1人持有高级工及以上技能资质。

围绕打造知识型、技能型、创新型的高素养劳动者队伍，宁波大力实施“工匠出彩”专项行动，今年已开展职业技能培训27万人次，并通过激励企业发挥技能人才评价主体作用、拓宽高技能人才评价通道、提升技能人才薪酬待遇，着力构建高素养劳动者队伍聚集地。

每天晚上7点后，在山东省聊城市冠县定远寨镇的新农村夜校，众多青年村民认真上着电商直播课，并进行视频直播体验。“我们采取‘群众点单、乡镇汇总、智库派单、村级实施’的形式开授课程，青年们缺啥我们就教啥，补齐技能短板促就业。”冠县县委社会工作部部长申延龙说，冠县“新农村夜校”已成为村民的技能“升级包”“加油站”。今年以来，冠县举办“新农村夜校”1166场次，近8万人次受益。

职业学校、技工院校是输送产业工人新生力量的“蓄水池”，也是提升产业工人技能水平的“加油站”。山东职业学院招生就业处处长郑治国介绍，学校近年来建立健全面向市场、优胜劣汰的专业动态调整机制，构建了与产业转型升级和区域经济社会发展相契合、相匹配的八大专业群；每年订单培养学生2000余人，学生毕业时取得职业资格证、职业技能等级证比例达到100%。

山东省人力资源和社会保障厅职业能力建设处二级调研员程黎介绍，近年来，山东紧贴工业经济、山东制造，深化技能人才培养、评价、使用、激励改革。目前，山东省技能人才总量超过1522万人，技工院校221所、在校生45万人。截至今年6月底，山东省今年新增高技能人才17.9万人，同比增长39.8%，高技能人才总量突破420万人。

逐步提高待遇

今年，新修订的《山东省职业教育条例》明确指出，职业学校毕业生在落户、参加公务员招录、参加企业事业单位招聘、职称评聘、职务职级晋升等方面，与同层次普通学校毕业生享有平等机会。用人单位不得设置妨碍职业学校毕业生平等就业和公平竞争的报考、录用、聘用条件。“我们将会同相关部门进一步推动完善技术技能人才激励制度，全面清理对技术技能人才的歧视政策，挖掘宣传基层和一线技术技能人才成长成才的典型事迹，提高技术技能人才社会地位，吸引更多青年走技能成才、技能报国之路。”山东省教育厅职业教育处处长陈志浩表示。

最近，在山东潍坊高密市益丰机械有限公司的钢结构车间里，职工张成福正在检测一台自走式果园智能双行开沟施肥机运行数据。近10年来，由他主导或参与研发的各类农业机械产品达到50多种。“我们公司鼓励所有职工加强学习和提升技能。谁提升学历，公司出学费；谁拿到职业资格证，公司发补贴。”张成福说。

高密市总工会党组书记、常务副主席苏钊介绍，打通产业工人由“工”到“匠”等成才和发展通道，提高产业工人收入是改革的重点，高密大力推行优秀职工持股制度、持续优化薪酬激励机制，创新实践集体协商“1+3”合同集中签订工作，辖区内产业工人工资连续5年实现年均10%左右增长。

在宁波，大批一线劳动者实现技能成才梦想，企业给出的完善薪酬体系和政府提供的配套激励，成为他们成长成才的巨大驱动力。此前，宁波出台《推进集体协商“凝共识 助发展 促共富”三年行动计划（2022—2024年）》，推出薪酬激励、股权激励、晋升激励和工资协商、红利分享、职级晋升“三激励三提升”技能增富机制，提升企业技能人才增收获得感。鄞州区全面实施“鄞育匠才”提质专项行动，首批授牌5家单位“技能创富型企业”，鼓励企业将增技与增收相挂钩，建立针对技能人才的中长期薪酬激励机制，实现人才增收创富；江北区5家上市公司实行技能人才股权激励，80余家企业实行技能要素激励，共4000余名技术工人实现增收。

宁波市委人才办有关负责人介绍，未来，宁波将着眼对技能人才的需求，重点抓好政策体系完善、“工匠出彩”行动推进、技能人才发展通道贯通等重点任务落实；力争2025年新增技能劳动者8万人，新增高技能人才5万人，技能人才占从业人员比重达34%，高技能人才占技能人才比重达36%。

改革评价制度

技能人才如何认定、谁来认定，一直是困扰从业者与用人单位的问题。江苏通过深入推进技能人才评价制度改革，构建多元化技能评价体系，拓展成长渠道，努力为技能人才成长铺路架桥。

宿迁是江苏率先启动职业技能等级直接认定试点工作的城市，今年以来，当地通过创新实施企业人才评价认定，引导企业结合生产经营需要，自主开发评价标准规范、运用评价方法、发放职业技能等级证书，鼓励企业量身培养适岗型技能人才。“企业通过资格审核、业绩评价、面试答辩、成绩公示等环节，最终直接认定涉及化纤聚合工、纺丝工、纤维检验员、化纤后处理工4个职业技师16人、高级技师4人。”江苏德力化纤有限公司总经理尹立新告诉记者，赋予企业“直接认定”的自主评价权，可以有效激活企业技能人才培养主体作用，有助于企业选拔出岗位需要的优秀人才。“我以牵头实施技能攻关为企业创造经济效益1000万元及以上的条件申报纺丝工高级技师，获得了企业高级技师直接认定。”江苏德力化纤有限公司工程师王雨生告诉记者，他在一线岗位工作超过16年，之前想成为高级技师必须要先取得技师技能等级，现在不出厂门就认定了技能等级，方便了很多。

宿迁市宿城区人社局党组书记、局长李宇介绍，“直接认定”是指免考理论知识，以业绩评定为基础，进行现场评审，通过创新技能人才评价机制，激发企业人才引擎，有利于企业将人力资源管理实际与技能评价相结合，评价出来的技能人才更符合企业用人需求，架起了技能人才成长成才的快速通道。

记者从江苏省人力资源和社会保障厅了解到，为了赋予企业更多技能人才评价权，江苏省设立企业评价机构3766家，开展评价职业工种705个，较好满足了技能人才的评价需求。目前，江苏省技能人才总量达1450万人，其中高技能人才总量达475万人，每万名劳动者中高技能人才数达975人，总体发展指标保持全国前列。

为充分发挥市场在技能人才资源配置中的作用，宁波主动对接区域内优质企业，面对面分析、一对一指导，鼓励企业申请技能等级认定，推动企业提质、员工增收。

今年，浙江沧海建设有限公司的34位职工分别收到草坪园艺师中、高级工和园林绿化助理工程师两项资质证书。一次评审、两本证书，正是宁波在贯通高技能人才和专业技术人员成长通道上迈出的重要一步。通过研究对比现行职称评审和技能等级认定标准，整合相近条件，将技能评定中的理论实操与职称评定中的面试评审相结合，打破评价体系壁垒，培养兼具专业技术能力和技能技术水平的复合型实用人才。浙江沧海建设有限公司的职工牛佳彤是本次“一评双证”的受惠者之一，她告诉记者，此前因为专业对口问题而迟迟无法推进的职称评定，通过新的评价模式取得了突破，这将鼓励更多职工努力提升技能水平。

江苏民营经济统战研究协同创新基地负责人兼首席专家卢勇表示，人才评价是人才发展体制机制的重要组成部分，扩大企业技能人才自主评价权能够及时反馈工作成果、人才成效、实践经验，不仅全力支撑了企业发展、人才培育、职工待遇提升，也充分体现了企业技能人才自主评价工作的科学性、有效性、可行性。未来，应进一步健全与人才评价制度相配套的技术体系，推动企业制定并应用多元化评价方式、灵活化评价方法、自主化应用方案开展技能人才评价工作；同时，指导企业人力资源管理制度与国家职业技能等级制度对接融合，进一步畅通技能人才成长通道，吸引更多劳动者走技能成才之路。

(责编：郝帅、陈键)

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