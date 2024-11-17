原标题：进博会展品加速上新进市场

第七届中国国际进口博览会不仅是国际商贸的盛宴，更是全球新品与中国消费者无缝对接的桥梁。那些闪耀在进博会舞台上的品牌，将源源不断地走进家门，为消费者带来新的惊喜。

马来西亚鲜食榴莲、坦桑尼亚腰果、日本芳珂营养素胶囊、乐高二郎天神机甲……借着第七届中国国际进口博览会，来自世界各地的好吃的、好玩的、好用的再一次汇聚中国。对消费者来说，最关心的莫过于“进博会同款”何时上新，哪里能买到？

今年，得益于小红书等种草平台和天猫、拼多多、盒马等电商平台，进博会展品秒变商品，加速上新，有的甚至还没等进博会闭幕，就已经进了消费者家门。

展品商品无缝对接

本届进博会共有129个国家和地区的3496家展商参展，450项新产品新技术新服务迎来全球首发、亚洲首展、中国首秀。

德国清洁品牌卡赫已连续7年参展。德国卡赫大中华区总裁唐晓东介绍，本届进博会上，德国卡赫首度发布可折叠式手持清洗机KHB Air。KHB Air机身重量仅0.8公斤，折叠后高度约10厘米，小到可以捧在掌心或装进口袋，真正实现了“随时随地，想洗就洗”。

进博会不仅是一个展示全球商品的舞台，更是一个促进国际贸易、推动商品流通的重要平台。如何将展品尽快转化为商品，成为参展商们最为关注的问题之一。

目前，全球绝大多数知名品牌已经在国内建起了销售渠道，有自己的官方旗舰店或线下门店，消费者可以直接买到进博会同款。卡赫也在多个平台设有官方旗舰店，消费者很快就能买到最新发布的清洁机了。

对已经进入中国的品牌方来说，进博会是最耀眼的聚光灯，参展进博会的展品不仅能获得“进博会同款”这块金字招牌，也获得了宝贵的关注流量。这种关注流量的提升，往往能迅速转化为销量，为品牌带来实实在在的收益。

去年11月，瑞士家用美容仪品牌GEMO金茉参加了第六届进博会，旗下的G20美容仪凭借“RF-ICE冰射频”抗衰技术、“3分钟紧塑小V脸”等功能吸引了消费者关注。进博会让金茉美容仪在短时间内成为爆款。据金茉品牌市场部负责人介绍，当年“双11”，G20美容仪冲上电商平台高端美容仪销量榜TOP1。

此外，为了促进展品更快转化为商品，相关部门也出台了一系列便利化政策。例如上海市市场监管局对进博会参展进口特殊食品实行临时许可、CCC免办等便利化政策，推动更快实现展品变商品，使他们能够更快进入中国市场，满足消费者需求。

直播新品同步上新

“我们现在看到的这款牛油果来自南非，富有浓郁的奶油味”“这是南非牛油果首次进入中国”“这款新品还能参加满300元减50元的‘双11’活动，现在下单更划算”……

在天猫美食官方直播间，主播们正在进博会现场推荐南非牛油果。仅仅10分钟，直播间已经卖出了近1000单。这意味着进博会还没有结束，全国各地的消费者就能品尝到南非牛油果了。

盒马也把直播间搬到了进博会。应观众要求，主播一件件介绍澳洲a2紫吨吨乳铁蛋白营养成人奶粉、日本进口龙角散草本润喉糖、爱他美黑钻奇迹蓝罐婴儿奶粉等商品。盒马国际总经理贾梦介绍，通过盒马全球购的“云首发”，无法现场逛会的消费者能在线选购，最快30分钟可配送到家。

拼多多则与央视联合举办了进博会专场直播活动。在总台主持人任鲁豫、朱迅的介绍下，约20个国家的近70款商品亮相直播间，共吸引3000万网友观看、拼单。在百亿补贴助力下，首轮活动累计订单量达到1640万单，很多国内外品牌实现了环比10倍以上的增长，报名第二轮“超级加倍补”的品牌数量增长了2.5倍。

随着电商平台的快速发展和直播带货的兴起，越来越多的消费者开始习惯于通过线上渠道购买商品。而进博会作为一个汇聚全球好物的盛会，自然也成为电商平台和直播带货的重要资源。今年进博会，盒马就与专注日本贸易的INAGORA达成战略合作，在盒马全球购平台引入了银雫、天赋、本纪土、醉鲸等品牌的日本清酒产品。

侯莹是一名“00后”，在北京从事互联网工作。她告诉记者，“进博会汇聚了来自世界各地的优质商品，这意味着我们在家门口就能够接触到更多国际品牌和产品，以前通过代购或出国才能买到的商品，现在可以直接在进博会上或通过后续的零售渠道轻松购买到”。

扎根中国种草未来

今年前三季度，我国跨境电商进出口1.88万亿元，增长11.5%。面对如此庞大的市场，海外企业愿意扎根于此。他们不仅想跟中国做生意，还要跟中国消费者交朋友，试图找到永不落幕又随时在线的阵地，与中国消费者保持长期互动。

侯莹一直非常想去进博会现场，但因工作繁忙，没能成行。但她并不觉得进博会离自己很遥远，“现在社交平台上也有很多进博会品牌和一些进博会都没有的小众进口品牌，有的还是官方号亲自种草，帮我发掘了不少好物”。

2022年初，侯莹刷小红书时被博主种草了新西兰的萃乐活护肤品，“我脸部皮肤经常过敏，刷到了推荐，使用后发现不仅没有过敏，而且皮肤状态也很稳定，就一直用了”。最近，她又被护肤博主种草了芬兰小众品牌LUMENE的冰泉面霜。

侯莹的购物经历正是当下年轻消费者的一个缩影。越来越多品牌注意到了社交平台种草的长期价值。唐晓东告诉记者，卡赫坚定地看好中国市场，“根据对欧美日市场的观察，我们发现家庭还有深度清洁需求，就是那些每个月一次大扫除时要用的机器；随着住房条件改善，有花园的中国家庭越来越多，室外清洁用品的需求也将增加”。

为了抓住中国市场的潜在空间，卡赫入驻了年轻消费者扎堆的分享平台小红书，希望在这里扎根中国，种草未来。“我们可能是第一个在小红书开直播的国际传统清洁品牌。”唐晓东说，“通过直播，卡赫不仅展示了产品的特点和优势，还与消费者进行了实时互动和解答疑问，极大地提升了用户的购买意愿和满意度，首场直播销量就突破了100万元。”

在消费升级和个性化需求日益增长的背景下，传统的广告和营销方式已经难以满足消费者的需求，而社交平台则提供了一个更加开放、互动和真实的交流环境。通过社交平台，品牌可以更加深入地了解消费者的需求和偏好，从而制定更加精准和有效的营销策略。

金茉品牌市场部负责人告诉记者，金茉定位高端客户，客单价高、使用周期长，单靠电商平台很难完成种草到购买的全过程。在金茉的小红书账号里，与粉丝互动不仅能帮助粉丝做决策，还能帮助品牌打磨产品，“根据粉丝和消费者需求，我们把凝胶升级成了精华，区别于市面上的传统凝胶，免洗易吸收且有丰富胶原含量的精华，收获了很好的市场反馈”。

随着进博会的圆满落幕，其带来的不仅是国际商贸的盛宴，更是全球新品与中国消费者无缝对接的桥梁。展会的结束并不意味着这些精彩产品离开，相反，这只是它们在中国市场全新旅程的开始。展望未来，进博会的影响力将持续成为连接中国与世界的纽带，而那些曾经闪耀在进博会舞台上的品牌，也将继续通过各种方式，为中国消费者带来惊喜。

(责编：郝帅、陈键)

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