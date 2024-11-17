原标题：“10万列”跑出发展共赢加速度

11月15日10时20分，随着X8083次中欧班列（重庆—杜伊斯堡）从重庆团结村站开出，中欧班列累计开行突破10万列，发送货物超1100万标箱、货值超4200亿美元，保持安全稳定畅通运行，标志着中欧班列高质量发展取得新成效。

古有丝绸之路驼铃声声，今有中欧班列车轮滚滚。千年之前，络绎不绝的驼铃商队支撑起古丝绸之路的繁华盛景；千年之后，随着一声声嘹亮的汽笛鸣响，呼啸穿梭的中欧班列续写着亚欧大陆的生机勃勃。2013年，我国提出“一带一路”倡议。乘此东风，中欧班列应运而生，跑出发展“加速度”。

国铁集团数据显示，中欧班列开行万列所需时间由开行之初的90个月缩短为6个月；从2016年统一品牌至2023年，中欧班列年开行数量由1702列增加到超1.7万列。从0到10万列，中欧班列已成长为具有强大辐射力、带动力和影响力的国际物流品牌，助推我国内陆地区高水平对外开放，为沿线国家创造发展新机遇，成为高质量共建“一带一路”的生动例证，正加速驶向合作共赢的美好未来。

中欧班列运载的是商品，传递的是机遇，带来的是希望。中欧班列的开行不仅为国内企业“角逐”海外市场打开了一条便捷通途，也为沿线国家的百姓带去实实在在的获得感。揆诸现实，得益于中欧班列的发展，欧洲的优质产品更快捷地出现在中国货架，同时更多电子产品、家电、新能源汽车等“中国制造”以更快速度、更优价格到达欧洲，许多新的物流、工业、商贸中心和产业园区随之涌现，为波兰、德国、哈萨克斯坦等国的重要过境点和货物集散地带来了新的发展机遇。

如今，德国的汽车、波兰的牛奶、荷兰的奶酪、哈萨克斯坦的面粉……越来越多的班列沿线国家商品共享中国市场红利。在哈萨克斯坦，建在粮食产区北哈州的爱菊农产品物流加工园区与中欧班列形成联动，进一步扩大哈萨克斯坦农产品出口规模；在德国杜伊斯堡港，中欧班列吸引了上百家物流企业落户，创造出2万多个就业机会……对内，带动我国内陆地区高水平开放，对外，让发展红利更好惠及沿线各国人民。

中欧班列是对“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的有力印证。中欧班列不仅联通了中国与欧洲及沿线国家，还通过沿海港口海铁联运、西部陆海新通道、长江黄金水道等方式，联通了韩国、日本等东亚国家以及新加坡、泰国等东南亚国家；通过波罗的海、黑海、地中海海铁联运及莱茵河水铁联运等方式，联通了英国、北欧各国、地中海沿岸各国以及欧洲大陆腹地，基本覆盖了亚欧大陆全境，形成了“畅通高效、多向延伸、海陆互联”的通道格局。

中欧班列持续释放强劲动能，以中国速度开创国际物流运输“新赛道”，滚滚车轮之上实现了货达天下，有效提升了亚欧大陆互联互通水平，为共建“一带一路”国家的贸易往来注入了新活力。日夜兼程的中欧班列，体现了中国扩大高水平对外开放的坚定决心，彰显“以中国新发展为世界提供新机遇”的格局和胸怀。面向未来，积极有为推进高水平对外开放，中欧班列将进一步提升亚欧大陆互联互通水平，跑出互利共赢“加速度”。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界经济复苏动力不足，不稳定性、不确定性因素增多。中欧班列开行数量逆势增长，成为畅通中欧及沿线国家贸易的“稳定器”和“加速器”，为推动世界经济复苏作出了积极贡献。站在新的历史起点上，中国坚持共商共建共享原则，推动中欧班列朝着更高质量、更好效益、更加安全方向发展，将扩展越来越大的“朋友圈”，创造更多新机遇，为促进全球经济发展作出更大贡献。

(责编：郝帅、陈键)

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