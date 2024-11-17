人民网北京11月17日电 （欧阳易佳）“这些未经许可的钓台不仅破坏了河道的自然风貌，阻碍了河道的正常行洪功能，产生的废弃物直接被丢弃河内，严重污染了水体，降低了水质。”11月16日早晨八点，辽宁省营口市站前公安分局新兴派出所民警杨啸宇开始了一天的巡逻工作，“我们重点针对辽河支流虎庄河东岸河道内，那些钓鱼爱好者擅自使用废旧木板、木头、钢管等材料搭建的钓台进行了清理。”

江河安澜，方能国泰民安。复苏辽河生态环境，是落实国家“江河战略”在松辽流域的重大实践。如何聚焦重点领域，持续抓好水域岸线空间管控？怎样扎实推进幸福河湖建设？

在日前举办的2024年松花江、辽河流域省级河湖长联席会议上，辽宁省总河长、省长李乐成表示，松花江、辽河流域是我国重要的能源和商品粮基地，是我国北方重要生态安全屏障。要聚焦重点领域，持续抓好水域岸线空间管控，强化水资源节约集约利用，深入开展妨碍行洪问题专项整治和排污口、黑臭水体排查整治，扎实推进幸福河湖建设。

水利部副部长朱程清认为，松辽流域在国家发展大局中具有十分重要的战略地位。要全力抓好河湖长制和河湖管理保护各项工作，充分发挥流域省级河湖长联席会议机制作用，强化流域统一规划、统一治理、统一调度、统一管理，进一步健全河湖长制工作机制，扎实推动河湖长制有名有实、有能有效；严格水域岸线空间管控，加大力度清理整治河道内阻水片林、围堤、高秆作物等河湖库“四乱”突出问题，畅通行洪通道。

河流是大地的血脉。建设“河畅、水清、岸绿、景美”流域，让一道清水灌溉和美生态。近年来，辽河流域不断完善流域河湖保护治理工作，出台《西辽河干流、老哈河河道治理工作方案》《松花江、辽河流域省级河湖长联席会议工作要点（2024—2025年）》等系列政策方针，逐步建立辽河生态流量实时监测预警和保障体系。

业内人士表示，通过此次专项治理，不仅有效恢复了河道景观，消除了行洪障碍，并进一步预防了溺水事故的发生。虎庄河河畔，一幅幅景美、民富、产业兴的新画卷徐徐铺开，古老的西辽河，正以崭新的面貌展现在世人面前。

(责编：郝帅、吕骞)

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