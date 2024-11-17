11月16日，东风柳州汽车有限公司举行成立70周年大会。东风柳州汽车有限公司总经理林长波就汽车工业的转型升级，以及汽车企业的数智化创新等话题进行了分享。“现阶段，汽车市场竞争已经从‘高产能比拼’进入‘高质生产力竞争’的新阶段，汽车制造业需更加注重智能化转型升级，以及技术创新、产品质量、能源效率、用户体验的全面提升。”林长波说。

东风柳州汽车有限公司成立70周年大会现场。

在林长波看来，汽车是现代工业发展的高度结晶，是庞大而高效的工业变革成果。一家车企不仅是整车产品供应商，更是链接万千实体工业的纽带，从原材料矿山到冶炼工厂、从科研实验室到组装车间、从互联网软件开发到智能化设备植入，每一环看似并不相关，却都在“组合力”的作用之下创造着汽车工业的更多可能。

关于汽车制造业如何更好地服务实体经济、促进供给侧结构性改革的问题，林长波认为，每一家车企都要充分发挥主机厂领头作用，通过产学研用、协同共建等方式，促进汽车产业科技研发、质量提升，带动产业链供应商及其周边服务企业共同进步。同时，要争做价值向上的长跑选手，提升自身的核心竞争力。通过技术创新、产品升级、服务优化等多方面的努力稳住自身发展脚跟的同时，助力稳定国民经济发展大局。

在分析我国汽车制造业有哪些转型升级的新需求时，林长波总结了三点特征：一是全面电动化，利用绿色与清洁能源造车的趋势已不可逆；二是智能化与网联化，当竞争来到下半程，质、效的提高已离不开智能制造的加持；三是拓展国际化，中国汽车品牌多样、产量丰富、质量上乘，应将视野更广泛地聚焦于世界市场，在更大的舞台展现中国汽车品牌的魅力。

面对这些新需求，林长波认为要以全链路的绿色制造，打通绿色循环生态，最大化地减少对环境的影响。他举例说：“2022年，东风柳汽实施了‘光合未来’战略。我们的光合工厂，使用可再生能源的年发电量约4500万度，相当于三万台家用电动汽车一年的用电量，全年节约能耗成本1400多万元。”与此同时，东风柳汽近年来充分运用大数据、AI智能、机器视觉、工业互联等新技术，打造智能生产制造体系，积极拥抱数字化转型升级。

近年来，深化国际合作成为提升品牌国际影响力和竞争力的重要举措。林长波建议，为了更好地拓展海外市场，应在进入每个国家或地区前，深入理解和适应当地国家的法律、人文、历史等背景，调整产品定位，满足当地消费需求。“至今，柳汽的海外销售渠道已覆盖6大洲，出口国家80多个，近200家经销网点。并努力探索数字化电商模式，完善海外售后服务体系，以‘向海图强’的理念与实际行动促进品牌出海良性发展。”林长波说。

关于未来发展，林长波表示，一是将持续加速技术自主创新步伐，预计至2030年累计投入200亿元研发资源；二是创新营销体系，从营销模式、形象焕新、用户直连、组织变革、渠道进化五个层面打造人车一体的年轻化、生态化服务；三是扩张海外市场，输出自主品牌新能源技术、经验及营销模式，增强中国新能源品牌的文化和价值自信。

(责编：崔元苑、李源)

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