华夏银行举办了华夏KPL王者梦之队联名卡发布会
11月16日，华夏银行举办了华夏KPL王者梦之队联名卡发布会，宣告正式进军电子竞技市场。当晚，首批联名卡在王者荣耀KPL年度总决赛现场精彩亮相。这款由借记卡和信用卡组成的联名双卡产品，融合了消费金融、支付结算、财富管理等多元功能，将为王者荣耀5亿电竞爱好者带来创新的电竞体验与金融服务。
电竞跻身主流舞台，华夏银行顺势入局
中国电子竞技行业历经二十载发展，已从亚文化小众圈层逐步走进大众视野，成为新世代年轻人热衷的新体育和新娱乐形式。早在2003年，国家体育总局就将电子竞技列为第99项体育运动。2023年，电竞首次成为亚运会正式项目，中国王者荣耀电竞队在杭州第十九届亚运会上勇夺电竞项目首金。2024年，沙特举办首届电竞世界杯，KPL梦之队夺冠，成为全球移动MOBA竞技领域的王者之师。同年7月，电子竞技正式纳入国际奥委会赛事体系，2025年首届电竞奥运会也将于沙特拉开帷幕。一系列国际大型赛事的举办，标志着电竞已迈入主流体育舞台。
与此同时，国家和各级地方政府对电竞产业的扶持政策持续利好。2024年8月，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，明确表示支持电子竞技这一新型消费形式。北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、西安、济南等城市纷纷出台政策助力电竞产业发展，其中北京市表现尤为突出。作为电竞产业发展较早的城市之一，北京孕育了国内众多早期电竞赛事、电竞俱乐部和电竞企业，拥有得天独厚的电竞产业发展优势和潜力。早在2020年，北京就创立了首个以城市命名的电竞活动品牌——“电竞北京”，至今已成功举办四届。四年来，“电竞北京”组织了电竞大会、系列赛事、交流研讨、嘉年华等各类创新电竞活动，吸引了多项国际、国内大型电竞赛事落地北京，其中王者荣耀世冠和KPL年度总决赛备受瞩目。华夏银行紧跟时代步伐，成为KPL赛事官方指定银行合作伙伴，与新世代年轻人同频共振。
双卡组合创新设计，俘获广大电竞人群
华夏KPL王者梦之队联名信用卡巧妙融合了KPL Logo、王者梦之队(10位选手)以及梦叽队(10个梦叽，是梦之队选手的官方对应玩偶)等丰富IP素材。首发选用3位梦之队人气选手的动漫二创形象作为偶像版面，以及10个梦叽形象作为梦叽版面，后续还将陆续推出KPLLogo标准卡和梦叽异形卡，风格各异，电竞爱好者可根据个人喜好自由选择办理开通。
华夏KPL王者梦之队联名借记卡分为四个卡种，分别为华夏KPL王者荣耀职业联赛借记卡普卡及金卡，华夏KPL王者梦之队借记卡普卡及金卡。
在权益设置上，该联名卡为持卡人精心定制了一系列专属权益，持卡人在享受积分兑换等传统金融服务的同时，还可体验卡面随心选服务，并有机会获得珍贵的游戏虚拟道具及稀有的游戏实物周边等，最大程度满足游戏玩家和电竞观众的多样化偏好。
“华夏银行选择拥有亿级用户、千万粉丝、高频流量的“王者荣耀KPL职业联赛”，作为切入电竞金融场景、融入数字文化的首发阵地，既是基于其大众化、年轻化、强消费、抗周期的独特行业优势，也是瞄准顶级电竞赛事背后的强大群体辐射力和现象级文化号召力，更好地拥抱数字经济，服务年轻客群，促进新型消费。”华夏银行党委副书记、行长瞿纲介绍。他说：“从金融工具，到文化载体，华夏KPL王者梦之队联名卡将作为一种生活新方式，真正融入电竞场景，精准服务电竞客群。”
同时，他还强调“本次华夏银行与英雄电竞的合作，是服务需求侧的用户、实体经济侧的企业、金融供给侧银行的一次三方共赢。华夏银行将以此次联名卡产品发布为契机，更好地服务科技金融产业，更快地拓展数字金融场景，更实地践行普惠金融服务，为实体经济注入金融动力，为消费市场提供多元支持，不断满足人民美好生活需要。”
以电竞焕新企业品牌，以金融支持青年发展
据了解，华夏银行凭借出色的服务团队在普惠市场深耕细作，赢得了一大批忠实客户。然而，随着时间推移，陪伴多年的客群年龄结构发生了显著变化。作为金融服务机构，华夏银行深知只有不断吸引年轻客户，注入新鲜血液，才能持续保持竞争优势。
坚持以客户为中心的理念，以金融支持青年发展，用年轻人喜闻乐见的方式与年轻人想在一处、玩在一起，以更贴近、“一起嗨”的金融服务和运营方法建立与青年客户的情感连接。这是华夏银行开拓年轻客群的探索路径。华夏KPL王者梦之队联名卡便是主动求新求变，拥抱未来，服务新型信息消费市场的主动作为。
消费是推动经济增长的重要引擎。优化金融产品，充分挖掘、积极布局数字金融促消费的服务场景，激发消费潜力，是商业银行服务实体经济、履行社会责任的应有之义，也是提升金融服务竞争力、拓展业务增量空间的必由之路。
近年来，华夏银行积极响应扩内需、促消费的政策指引，始终秉承“可持续更美好”品牌理念，加速零售转型，强化金融服务对消费领域的支撑，以优质金融服务惠及千家万户。华夏银行跨界电竞，正是看中了电子竞技的产业发展趋势，希望借助与电子竞技产业融合发展，焕新品牌形象，获取新的发展活力。
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