人民网记者 杜燕飞

自11月15日起，我国北方地区全面启动供暖，能源需求相应地大幅增加。当前，煤炭、电力、油气行业开足马力增产，储气库、天然气管网持续提升顶峰保供能力，风电、光伏等可再生能源增添绿色支撑，确保能源供应能够得到有效保障。

国务院国资委近期召开的中央企业今冬明春保暖保供工作专题会要求，各中央企业要加大煤炭开采和电煤、天然气采购力度，做好新增装机并网，积极引导用户削峰填谷，确保迎峰度冬保供安全。要加快电力、油气和管网项目投资建设进度，持续提升保供硬实力。

——煤炭行业加强兜底保障能力。在内蒙古霍林郭勒市，国家电投内蒙古公司南露天煤矿装车站，2台单次装载能力达35吨的卸料溜槽繁忙运作，管道内的原煤经过抑尘站清理后装车运出，发至东北。

“今年我们新增煤炭产能200万吨，‘火力全开’投入电煤保供工作。”该矿矿长曹宝玉说，目前这里每日原煤产量可达7万吨，外运装车日运量保持在15列以上，约6万吨，最大煤炭库存量一度突破38万吨，在极端天气下仍可满足连续7天的外运需求。

国家统计局数据显示，我国原煤生产增速加快，9月规上工业原煤产量4.1亿吨，同比增长4.4%，增速比8月加快1.6个百分点。

“当前全国电煤库存整体处于较好水平，为今年迎峰度冬提供了较好保供基础。”中电联相关部门负责人说。

——油气行业加快增储上产。从今年10月至明年冬供期结束，塔里木油田计划投产新井、措施井超50口，预计新建产能、恢复产能均超计划指标，进一步夯实冬供天然气资源量。青海油田天然气日产量保持在1660万立方米以上。截至目前，涪陵页岩气田累计生产页岩气突破700亿立方米，普光气田日产气量创近两年日产量新高……今年供暖季，中国石化已落实的天然气保供资源较上一供暖季天然气保供目标增长9.7%。

与此同时，天然气顶峰保供能力进一步提升。国家管网集团优化“管网—接收站—储气库”一体化协同运营，天津LNG接收站今冬保供季的首船6.86万吨液化天然气完成接卸；文23储气库、金坛储气库、刘庄储气库提前完成本轮注气任务，实现“满库入冬”；中俄东线天然气管道五大连池、明水、肇源3项增压工程相继投产……

国家发改委近期召开的2024—2025年供暖季全国能源保供会议指出，当前天然气资源准备较为充足，调峰储气能力较去年增加了80亿立方米，储气库已提前完成注气任务。

——可再生能源提供绿色电力支撑。自10月底以来，在福建省漳州市，三峡集团东山杏陈180兆瓦海上光伏电站项目首批发电单元并网，建成后年平均可提供清洁电能3亿千瓦时；在山东省东营市，国家能源集团山东垦利100万千瓦海上光伏项目首批光伏发电单元并网，建成后年发电量可达17.8亿千瓦时；在西藏，中核萨迦30万千瓦风光储一体化项目全容量并网，年平均发电量超5.7亿千瓦时；在天津，华能天津港东疆北防波堤风电项目首台风机吊装完成，计划建设7台风机，总容量为50兆瓦……

国家能源局数据显示，2024年前三季度，全国可再生能源发电新增装机2.1亿千瓦，同比增长21%，占电力新增装机的86%。截至2024年9月底，全国可再生能源装机达到17.3亿千瓦，同比增长25%，约占我国总装机的54.7%。

“今年度冬期间预计全国最高用电负荷与夏季相当，较去年度冬负荷明显增长，电力供应总体有保障，但局部面临一定压力，如华北、华东、西南区域的部分省份用电高峰时段可能电力供应紧张，需采取需求侧响应措施。”国家能源局发展规划司副司长董万成在新闻发布会上说。

董万成表示，抓好能源中长期合同履约，扎实做好存煤储气工作，确保重点地区、重点时段的燃料稳定供应；督促加快电源电网项目建设，强化要素保障，确保今年迎峰度冬期间应投尽投、应并尽并；做好北方清洁取暖工作，压实地方政府和企业责任，保障居民温暖过冬。

(责编：郝帅、吕骞)

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