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能源供应有保障 助力群众温暖过冬

人民网记者 王绍绍
2024年11月17日14:07 | 来源：人民网
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近期，随着气温降低，北方地区已陆续开始供暖。为确保民众温暖过冬，各地加强能源供应保障措施，全面提升能源稳产保供能力，织密温暖过冬的能源“保障网”。

煤炭作为能源保供的“压舱石”，在能源保供中发挥着重要作用。中国煤炭工业协会数据显示，9月份，规上工业原煤产量4.1亿吨，同比增长4.4%，增速比8月份加快1.6个百分点，煤炭供应相对充足。

“今年度冬期间，预计全国最高用电负荷与夏季相当，较去年度冬负荷明显增长，电力供应总体有保障，但局部面临一定压力，如华北、华东、西南区域的部分省份用电高峰时段可能电力供应紧张，需采取需求侧响应措施。”国家能源局相关负责人表示。

相关负责人介绍，近期全国煤炭生产持续保持稳定，统调电厂存煤量在2亿吨以上，平均可用天数超过30天，处于历史同期高位。特别是东北地区，备冬储煤工作进展顺利，为冬季供暖提供了有力保障。

在不断增强煤炭兜底保障能力的同时，也要积极推进煤炭资源的清洁高效利用。此前印发的《关于加强煤炭清洁高效利用的意见》中明确提出，到2030年，我国煤炭绿色智能开发能力将显著增强，生产能耗强度将逐步下降，储运结构将持续优化，商品煤质量将稳步提高。

近期，全疆最长输煤廊道在呼图壁建成投产，项目建成通过数字化、智能化管理，实现煤炭安全、环保运输的同时，将至少降低10%以上的煤炭综合物流成本，减少尾气排放和扬尘污染，能减少二氧化碳排放4万吨，减少氮氧化物排放1860吨；山西省为保障全省154万户“煤改电”清洁取暖居民用户温暖过冬，电力部门通过保暖保供“日监测、周分析、实时预警”服务保障机制，对涉及保暖的配电站房、配变、开关等设备进行了全面排查治理，确保了电力供应的稳定可靠。

除煤炭之外，天然气资源也是我国冬季供暖的重要能源之一。据了解，目前我国天然气资源供应较为充足，调峰储气能力较去年增加了80亿立方米。国家统计局的数据显示，前三季度，我国规模以上工业天然气产量则达到了1830亿立方米，同比增加113亿立方米，增长6.6%。

“为确保迎峰度冬保供安全，必须进一步加大煤炭开采力度，同时加强电煤和天然气的采购工作。”国务院国资委相关负责人表示，要积极引导用户削峰填谷，优化电力供需平衡。在硬件建设方面，要加快电力、油气和管网项目的投资建设进度，持续提升能源保供的硬实力。

业内专家表示，为保障顺利温暖过冬，能源行业必须进一步加大天然气生产供应力度，充分发挥储气库、液化天然气（LNG）储罐等调峰资源的作用，同时利用好“全国一张网”的优势，夯实能源保供的“底气”。

针对冬季用气高峰，国家能源局相关负责人表示，将加大油气勘探开发力度，同时拓宽进口渠道，确保多元化供应。特别是针对北方地区，要加快建立完善的天然气应急储备体系，以应对可能出现的极端天气和供应紧张情况。

在煤炭和油气供暖的传统模式下，清洁能源的崛起也为冬季供暖带来了新的选择。国家能源局的数据显示，2024年前三季度，全国可再生能源发电新增装机达到了2.1亿千瓦，同比增长21%，占电力新增装机的86%。清洁能源在供暖领域的应用日益广泛，成为我国能源保供体系中的重要一环。

“在能源保供的大棋盘上，煤炭、油气与清洁能源并非孤立存在，而是相互补充、协同作战。”业内专家表示，要构建以新能源为主体的新型电力系统，必须推动煤炭和新能源的优化组合，实现多能互补、协调发展。

2017年，我国启动北方冬季清洁取暖试点。此后，以京津冀及周边地区、汾渭平原等区域为重点，持续推进北方地区冬季清洁取暖，因地制宜推动散煤治理。以河北省张家口市为例，该市依托丰富的风能、太阳能资源，大力发展可再生能源供暖，有效降低了能源取暖成本，促进能源低碳转型升级。

“清洁能源供暖的推广不仅有助于减少对传统化石能源的依赖，还能有效降低碳排放，推动能源结构转型。”上述专家认为，未来，随着技术的不断进步和成本的进一步降低，清洁能源供暖将成为更多地区的首选供暖方式。

“加强产业链上下游的协同创新，推动数字技术和能源技术的深度融合，以支撑新型电力系统的建设。同时，要加强隐患排查工作，做好暴雪、冻雨等极端天气的应急预案，坚决守住安全生产的底线。”上述专家说。

(责编：郝帅、吕骞)
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