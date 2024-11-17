焦磊

11月15日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍今年10月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖表示，10月份的经济运行回升势头增强，主要指标回升明显，市场信心改善。

“一系列存量政策和增量政策协同发力、持续显效，消费、服务业、进出口等主要经济指标明显回升，就业物价总体稳定，社会预期持续改善，高质量发展扎实推进，积极因素累积增多，国民经济运行稳中有进、稳中有升。”付凌晖说。

多位专家在接受采访时表示，10月宏观经济景气度明显上升，离不开“两新”等存量政策和一揽子增量政策的“组合拳”。展望未来，伴随一揽子增量政策落地落实，经济回升向好态势将得到巩固和增强，为实现全年经济发展目标奠定基础。

10月社会消费品零售同比增长4.8%，较上月加快1.6个百分点；1至10月制造业投资和广义基建投资累计同比分别为9.3%和9.4%，均较上月加快0.1个百分点；10月服务业生产指数同比增长6.3%，较上月加快1.2个百分点……在粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒看来，多项主要经济指标的改善是表象，更重要的是一揽子增量政策的作用机制顺畅。

“一揽子增量政策陆续出台，其核心目标和传导逻辑主要在于以资本市场活跃为先导，逐步修复居民、企业的资产负债表，激发微观主体活力，尤其是通过大力度化债激发地方政府发展经济的积极性。”罗志恒说。

在提升预期方面，付凌晖也指出，10月份主要经济指标表现出“一个提振”，即市场信心得到提振。

“在存量政策加快落实和一揽子增量政策加力推出作用下，10月份除生产需求主要指标明显回升外，市场信心得到提振，主要体现在股市、楼市交易活跃，企业和消费者的预期改善。”付凌晖说。

从房地产市场来看，新房销售改善、二手房交易明显增加、市场活跃度提升。1至10月份全国新建商品房销售面积、销售额累计降幅比1至9月份分别收窄1.3和1.8个百分点；从资本市场看，10月份沪深两市股票成交量和成交额同比增长幅度都在1.5倍左右；从经营主体预期看，10月份制造业采购经理指数为50.1%，是今年5月份以来首次回升到扩张区间；从消费者预期看，消费者信心指数比上月回升1.2个百分点，为连续六个月回落之后的首次回升。

付凌晖表示，这些变化将极大激发市场活力，推动经济回升向好。

市场信心的提升与有力政策密不可分。9月底以来，一系列存量政策和增量政策协同发力、持续显效，巩固和增强经济回升向好态势。

民生银行首席经济学家温彬认为，与以往相比，本轮增量政策具有两个方面的典型特征：一方面，政策的协同效应明显增强。多部门陆续推出一系列提振资本市场、增强金融稳定性、加强货币与财政政策取向一致性的政策；另一方面，集中发力疏通经济循环的堵点。主要着眼于经济循环的稳定性，降低系统性风险，提升经济循环的通畅性。

罗志恒认为，当前既要看到一揽子增量政策初步生效，“两新”“两重”政策效果持续显现；也要继续观察政策推动的经济回升、资本市场和房地产市场回暖能否持续，当前中国经济短期筑底回稳的基础仍需进一步夯实，10万亿资金化债激发了地方政府积极性，未来仍需要财政、货币、房地产等宏观政策进一步发力，增强和巩固经济回升向好势头。

信心是巩固和增强经济回升势头的重要保障。“只要有信心，企业愿意扩大投资和生产，消费者愿意消费，将有力促进经济回升向好。”付凌晖说。

展望后续，东方金诚首席宏观分析师王青分析，在新一轮稳增长政策发力背景下，预计促消费政策还有加码空间。同时，政策面加力推动房地产市场止跌回稳、市场预期改善带动股市上涨、存量房贷利率下调等因素，也有利于提振居民消费信心。

温彬表示，接下来，预计各方会将重点放在政策的落地实施方面，以尽快释放政策效应，提升经济增长动能，努力完成全年经济社会发展目标任务。

(责编：郝帅、吕骞)

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